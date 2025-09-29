TBF, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 320 Bin TL Para Cezası Kesti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerine Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yaşananlardan dolayı 320 biner TL para cezası verdi.

TBF Disiplin Kurulu kararına göre, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş arasında 24 Eylül Çarşamba günü oynanan 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına yönelik iki kulübe para cezası uygulandı. Yapılan açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün; gerçekleşen salon ve seyirci olayları nedeniyle;

Basketbol Disiplin Talimatı'nın 38/1., 38/2. ve 38/4. maddeleri gereğince 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gerçekleşen salon ve seyirci olaylarının müsabakanın sıhhatini etkilediği ve müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkanının ortadan kalkmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 38/6. maddesi gereğince 120 bin TL eklenmek sureti ile toplam 180 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;

Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/1., 39/2. ve 39/5. maddeleri gereğince 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Eylemin sürekliliği, ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/7. maddesi gereğince 60 bin TL eklenmek sureti ile toplam 120 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı'nın 32/4. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 34. ve 17. maddeleri gereğince 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Cezaların toplanması sureti ile 320 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün, gerçekleşen salon ve seyirci olayları nedeniyle;

Basketbol Disiplin Talimatı'nın 38/1., 38/2. ve 38/4. maddeleri gereğince 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gerçekleşen salon ve seyirci olaylarının müsabakanın sıhhatini etkilediği ve müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkanının ortadan kalkmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 38/6. maddesi gereğince 120 bin TL eklenmek sureti ile toplam 180 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;

Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/1., 39/2. ve 39/5. maddeleri gereğince 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Eylemin sürekliliği, ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/7. maddesi gereğince 60 bin TL eklenmek sureti ile toplam 120 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı'nın 32/4. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 34. ve 17. maddeleri gereğince 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Cezaların toplanması sureti ile 320 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL