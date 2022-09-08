TBF'den Gürcistan'ı yenen Karadağ'a baklavalı kutlama Spor Haberleri Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın grubunda Gürcistan'ı yenen Karadağ'ı, maç sonu soyunma odasına baklava göndererek kutladı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın grubunda Gürcistan'ı yenen Karadağ'ı, maç sonu soyunma odasına baklava göndererek kutladı. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan A Grubu mücadelelerinde son maçların ardından ilk dört sırada yer alan İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, son 16 turuna yükseldi. Gruba ev sahipliği yapan ekip, son maçında Karadağ'a 81-73 yenilirken, şampiyonadan da elendi. TBF, grupta yaptıkları maçta soyunma odası koridorlarında A Milli Basketbol Takımı oyuncularına saldıran Gürcistan ekibini yenmesi dolayısıyla Karadağ'ı, baklava göndererek tebrik etti. Karadağ Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda baklava fotoğrafına yer verilerek "Baklava için teşekkürler @TBF, Berlin'de görüşürüz" ifadesi kullanıldı. Spor Kaynak: AA / Serdal Kalaycı Gürcistan basketbol Türkiye Karadağ Spor Haberler

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