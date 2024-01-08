TBBDF, 'Sporda Çocuk Koruma ve Çocuklar İçin Güvenli Spor Ortamlarının Sağlanması' Projesini Başlatıyor

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) koordinatörlüğünde yürütülen, Avrupa Birliği (AB) destekli 'Sporda Çocuk Koruma ve Çocuklar İçin Güvenli Spor Ortamlarının Sağlanması'na dair 'Protecting Children in Sport: Developing Safe and Inclusive Sport Organizations' (PCSOS) projesi başlıyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre projenin başlangıç toplantısı ve partner toplantıları, 2023'ün aralık ayında tamamlanarak ilk adımlar atıldı.

AB ERASMUS+ programı tarafından desteklenen ve çocukları sporun olası risklerinden korumayı hedefleyen PCSOS projesi hayata geçiyor.

Proje, Bayburt Üniversitesi, Confederazione Boccistica Internazionale, Association Sport for All Serbia, Zagreb Swimming Club ve Ovidius University of Constan?a gibi 5 ortak kuruluş ile TBBDF koordinatörlüğünde yürütülecek.

Projenin 250 bin avro hibeyle desteklendiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projenin hedefi, çocukları spor alanlarında karşılaşabilecekleri risklere karşı koruyarak güvenli ve kapsayıcı spor organizasyonları oluşturmak, spor federasyonları ve kulüplere rehberlik etmektir. Ayrıca, çocuk koruma programlarına sahip spor organizasyonları, belirlenen kriterleri karşıladığında PCSOS etiketini almaya hak kazanacak. Etiketin, spor organizasyonlarının çocuk güvenliği konusundaki taahhütlerini kanıtlaması ve bu konudaki farkındalığı artırması bekleniyor. Yakın zamanda, spor organizasyonlarının kullanımı için paylaşılacak olan proje çıktıları, çocuk güvenliği konusunda sistematik bir dönüşüm yaratmayı amaçlıyor."