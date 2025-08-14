TAYK Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nde Heyecan Dolu Yarışlar Tamamlandı

13. TAYK Eker Olympos Regatta Yelken Festivali kapsamında, 12-13 Ağustos'ta gerçekleştirilen Hareketli Salma Kategorisi yarışları tamamlandı. 14 Ağustos'ta yapılması planlanan üçüncü yarış ise rüzgar şiddetinin artması nedeniyle hakem komitesi tarafından iptal edildi.

Marmara Yelken Kulübü ev sahipliğinde, 12-13 Ağustos tarihlerinde yaklaşık 210 teknenin katılımıyla gerçekleştirilen mücadeleler, ilk iki gün rekabetin yüksek olduğu parkurlarda heyecan dolu anlara sahne oldu. Ancak son gün, rüzgar hızının güvenlik limitlerini aşması nedeniyle start verilemedi ve seri bu şekilde tamamlandı. 7-20 yaş aralığındaki sporcuların neşesi, enerjisi ve aralarındaki tatlı rekabet, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Disiplinli davranışları ve özgüvenleriyle dikkat çeken genç ve minik yelkenciler, Marmara Denizi'nin açıklarında cesurca mücadele ederek yelken sporunun geleceği hakkında umut verdi.

Hareketli Salma kategorilerinde kazananlar belli oldu

Optimist, ILCA 6 ve ILCA 4 sınıflarında gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı noktalarındaki yelken kulüplerinden sporcular da katıldı. İki gün süren heyecan dolu mücadelelerin sonunda dereceye giren isimler açıklandı. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), bu yıl da Hareketli Salma sınıflarını programa dahil ederek organizasyonun çeşitliliğini ve kapsayıcılığını pekiştirdi.

Hareketli Salma Kategorisi Dereceye Giren Sporcular- Optimist Sınıfı

1- Piraye Büyükacaroğlu - İstanbul Yelken Spor Kulübü

2- Ateş Canuysal - Ferdi

3- Ada Vera Tüfekçiler - Fenerbahçe SK Doğuş Yelken Şubesi

13. Hareketli Salma Kategorisi Dereceye Giren Sporcular- ILCA 4

1- Can Üçsel - İstanbul Yelken Spor Kulübü

2- Ercüment Asilkan Öğüt - Ferdi

3- Zeynep Alpartun - Fenerbahçe SK Doğuş Yelken Şubesi

13. Hareketli Salma Kategorisi Dereceye Giren Sporcular- ILCA 6

1- Dimitro Svisthchov - Ukrayna

2- Sinan Uslu - Fenerbahçe SK Doğuş Yelken Şubesi

3- Ece Tüzün - Fenerbahçe SK Doğuş Yelken Şubesi

Yat sınıfında Çınarcık'tan Boğaz'a uzanan heyecan

13. TAYK-Eker Olympos Regatta'nın yat sınıfı yarışları ise 15 Ağustos gecesi Çınarcık rotasında verilecek startla başlayacak. 16 Ağustos'ta şamandıra yarışıyla devam edecek mücadele, 17 Ağustos'ta Boğaz Yarışı ile final yapacak. İstanbul Boğazı, yelkenlerin büyüleyici görüntüsüyle unutulmaz bir manzaraya ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL