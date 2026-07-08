Tayfur Bingöl: 'Tek konsantrem Kocaelispor'

Kocaelisporlu futbolcu Tayfur Bingöl transfer için çok arandığını belirterek, "Beni rahatsız etmeyin. Tek konsantrem Kocaelispor, başka takım düşünmüyorum. Futbolu zamanı geldiğinde Kocaelispor'da bırakmak istiyorum" dedi. Tayfur ayrıca sezona hızlı başlangıç yaparak iyi bir sezon geçirmek istediğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Eğitim Merkezi Tesisleri'nde sürdüren Kocaelispor'da Tayfur Bingöl, sabah antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen sezon yeşil-siyahlı forma altında sezon başı ifade ettiği 15 gol hedefine yaklaşamayan deneyimli oyuncu, yeni sezon için aynı hedefi yineledi. Yeni sezon öncesi heyecanlı olduklarını belirten Tayfur, "Yeni sezona hayırlısıyla başladık. Yeni takım arkadaşlarımız geliyor, genç arkadaşlarımız var. Selçuk Hocamızın önderliğinde güzel bir sezon açılışıyla, başkanımızın, yönetimimizin ve sizlerin desteğiyle başladık. Tabii ki de her zaman arkamızda sizleri görmek de bizi çok mutlu ediyor. Geçen sene 15 gol sözü vermiştim. Onu 5 gol, belirli asistlerle ve de çok da gol kaçırarak maalesef tamamlayamadım. Hedefimi hala devam ettirmek istiyorum. Bu sene de aynı şekilde 15 gol. Lige takım arkadaşlarımla birlikte hızlı bir başlangıç yaparak hem Kocaelispor'u hem taraftarı coşturarak güzel bir sezon geçirmek istiyorum. Şu an her şey gayet güzel" diye konuştu.

"Riva'da ilk defa kamp yapıyorum. Gayet güzel"

Kampı da değerlendiren Tayfur Bingöl, "Riva'da ilk defa kamp yapıyorum. Daha önce genelde Bolu ve yurt dışlarında yapıyorduk. Milli Takımımızın tesisleri gayet güzel. Bizleri de çok iyi karşıladılar. Zemin çok güzel, hava şartları çok güzel. Sıkılmadan, hem yorularak hem dinlenerek güzel bir kamp geçiriyoruz. Hazırlıklar sert ve güzel geçiyor. Olması gereken. Çünkü bir şehrin umudunu sırtımızda taşıyoruz. O formayı giymek öyle kolay değil. Hakkını vermeye çalışıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Tek konsantrem Kocaelispor, başka takım düşünmüyorum"

Transfer tekliflerinin devam ettiğini açıklayan 33 yaşındaki futbolcu, "Telefon numaram bir sürü kişide var, arıyorlar. Geçen de aradılar, 'Beni rahatsız etmeyin' dedim. Tek konsantrem Kocaelispor. Hiçbir takım düşünmüyorum. Belki de futbolu 2 sene, 3 sene, 4 sene sonra Kocaelispor'da bırakmak istiyorum. Çünkü yönetimi çok seviyorum, taraftarı çok seviyorum. Onlar beni çok seviyor, biliyorum. Çok iyi bir bağ yakaladık. Bütün telefonlarımı kapatıyorum. Hiç kimseyi de açmıyorum. İsim de veririm; kimler aradı. 10 kişiye yakın, arıyorlar. Hepsine teşekkür ettim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı