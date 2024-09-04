Tatvanlı milli sporcu Özlem Melek Korkmaz dünya şampiyonu oldu

Macaristan'da düzenlenen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu olan Tatvanlı milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir'i ziyaret etti.

Bitlis Tatvanlı milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, 65 ülkeden 3 bin 12 sporcunun katılımıyla Macaristan Budapeşte'de gerçekleştirilen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak low kıck ketagorisinde 48 kiloda dünya şampiyonluğu elde etmişti. Şampiyona sonrası ilçeye dönen genç sporcu, Kaymakam Dr. Remzi Demir'i makamında ziyaret etti. Dünya şampiyonu olan genç sporcuyu, gençlik ve spor heyetiyle birlikte makamında ağırlayan Kaymakam Demir, tebriklerini iletti. Elde ettiği başarıyla gururlandıklarını kaydeden Kaymakam Demir, sporcuya başarılarının devamını dileyerek, başarıda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - BİTLİS