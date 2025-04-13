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Tatvan'da İlk Bilardo Turnuvası Büyük Bir Katılımla Gerçekleşti

Tatvan'da İlk Bilardo Turnuvası Büyük Bir Katılımla Gerçekleşti
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen ilk bilardo turnuvasına 240 sporcu katıldı. Organizasyon, turnuva sonunda ödül töreniyle son buldu. Milli sporcular, etkinliğin bilardonun gelişimi açısından önemini vurguladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen bilardo turnuvasına Türkiye'nin birçok ilinden ulusal ve uluslararası alanda derece elde etmiş 240 sporcu katıldı.

Turnuva ile birlikte açılışı yapılan bilardo salonu, ilk organizasyonunda bu denli yüksek katılımla dikkat çekti. Vatandaşların ve bilardo severlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvada, açılış vuruşunun ardından dört gün süren kıyasıya mücadeleler yaşandı. Turnuva bugün sona ererken, ödül ve plaket takdim töreninde konuşan Türkiye ikincisi Sabır Çelik, bilardonun gelişimi açısından bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını vurguladı. Çelik, "Özellikle Türkiye genelinde katılımcı sayısıyla en büyük turnuvalardan biri düzenleniyor. Birçok bölgeden önemli sporcular burada yer aldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Milli sporcu ve Türkiye altıncısı Erkan Aktı ise rekor bir katılımın gerçekleştiğini belirterek, "240 sporcu katıldı bu turnuvaya. Milli takım sporcusuyum ve burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Turnuvanın organizatörü Barış Topçu ise "Farklı illerden gelen çok sayıda sporcunun katılımıyla bu yıl ilkini düzenlediğimiz turnuvamız, memleketimize ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda önemli katkılar sağladı. Katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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