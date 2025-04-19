Taşlar yerinden oynuyor! Real Madrid'de deprem

Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Arsenal'e yenilerek dev turnuvaya veda etti. İki maçta da alınan yenilgi ise İspanyol devinde adeta deprem etkisi yarattı. İspanyol basını takımdan ayrılması beklenen yıldızları duyururken Arda Güler'in durumuna da değindi.

TAŞLAR YERİNDEN OYNUYOR

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Ancelotti'nin takımdaki geleceği tartışılmaya devam ederken Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal yenilgisi takımdaki taşları yerinden oynattı.

'Birkaç oyuncu Real Madrid'deki son dakikalarını yaşıyor olabilir' ifadelerine yer verilen haberde İspanyol devinde yaşananlar şu şekilde aktarıldı:

Arsenal'e elenildiğinden beri Real Madrid'de bir deprem yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi maçı birçok şeyi doğruladı: Florentino Pérez'in kötü sportif planlaması, Ancelotti'nin bu kadroyu yönetmedeki yetersizliği ve bazı oyuncuların Real Madrid gibi bir kulübün seviyesine uygun olmadığı.

KADRODA OPERASYON YAPILACAK

Alınan kötü sonuçlar sonrası Real Madrid'in kadrosunda değişim yaşanması bekleniyor. Trent Alexander-Arnold'ın gelecek sezon transfer edilmesi gündemdeyken takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında Lucas Vázquez yer alıyor. Haberde Real Madrid'den ayrılabilecek oyuncular için şu ifadelere yer verildi.

Alaba: Artık eskisi gibi değil. Alaba'nın durumu kulüpteki en net durumlardan biri. Çapraz bağ kopması nedeniyle bir yıldan uzun süredir sakat olan Avusturyalı oyuncu, ilk yıllardaki seviyesine geri dönemedi. Arsenal maçı da bunu kanıtladı. Şu anda Rüdiger ve onun yerini alan Asencio'nun çok gerisinde, Madrid'in üçüncü stoperi konumunda. Ancak büyük olasılıkla bir takviyenin (Huijsen ya da Saliba) gelmesi ve Militao'nun iyileşmesiyle birlikte Avusturyalı oyuncunun iki seçeneği var: Bu yaz takımdan ayrılmak ya da sözleşmesinin son sezonunda beşinci stoper olmak.

Modric: Modric'in durumu tamamen farklı bir durumda. Hırvat oyuncunun sözleşmesi bu sezon sona eriyor ve 39 yaşında başarılı kariyerini Real Madrid'de sonlandıracak gibi görünüyor. Artık eskisi kadar kilit bir oyuncu olmasa da Ancelotti için hala önemli ancak kritik maçlarda sınıfta kalıyor.

Lucas Vázquez: Real Madrid'de kalmak için yeterince iyi değil. Carvajal'ın sakatlanmasıyla birlikte sağ kanattaki tüm sorumluluğu üstlenmek zorunda kaldı ancak ikisi arasındaki fark çok büyük oldu. Ayrıca Liverpool'lu oyuncunun gelişi Real Madrid'in ona sözleşme yenileme teklifinde bulunmasını neredeyse imkansız kılıyor, bu nedenle sözleşmesini bu sezon bitirip bu yaz ayrılması normal olacaktır.

Mendy ve Fran Garcia: Sol kanatta kanatta büyük bir sorun var. Ne Mendy ne de Fran Garcia bu sezon istenileni veremedi. Fransız oyuncu, Madrid taraftarlarının defansif yeteneklerine aşık olduğu 2023'teki halinden çok uzakta. Ayrıca Fran'ın pozisyonu da oldukça şüpheli. Real Madrid bu pozisyon için yeni bir isim getirmeye karar verirse, Madrilli oyuncu takımdan gönderilebilir. Real Madrid'in Miguel Gutiérrez'i Girona'dan sekiz milyon euro gibi düşük bir bedelle geri alabileceği unutulmamalı. La Liga'nın en iyi beklerinden biri ve Premier Lig'den 20 milyon Euro'dan fazla teklif aldı.

ARDA GÜLER KARARI

Haberde ayrıca Arda Güler'in durumuna da değinildi. Milli yıldızın bu sezon aldığı süreler tartışılmaya devam ederken ayrılık iddiaları da gündeme gelmişti. Haberde Arda Güler için, "Arda Güler'in durumu büyük ölçüde yedek kulübesinde neler olacağına bağlı. Arda Güler iyi bir oyuncu, buna hiç şüphe yok. Geçen sezon ve Avrupa Şampiyonası'nda harika seviyesini zaten göstermişti ama bu sezon Ancelotti'nin ona verdiği kısıtlı sürede istediği etkiyi yaratamadı. Arsenal karşısında neler yapabileceğini gösterme şansı bile bulamadı. Bu nedenle, eğer Ancelotti Real Madrid'de devam edecekse Türk oyuncu ya kiralık ya da bonservisiyle ayrılmayı düşünmeli.

Ancelotti'nin ayrılması halinde Arda Güler'in durumu yeni teknik direktörün ellerinde olacak. Xabi Alonso gibi genç oyuncularla tecrübesi olan bir profil, eski Fenerbahçeli oyuncunun durumunu iyileştirmede kilit rol oynayabilir" ifadeleri yer aldı.