Tarihinde ilki yaşayan Adana Demirspor çıldırdı! 38 milyon euroluk Raul Jimenez için operasyon başladı

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılacak olan Adana Demirspor, Luis Nani transferinden sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Mavi Şimşekler, Wolverhampton forması giyen Raul Jimenez'i renklerine bağlamak için harekete geçti. İngiliz ekibi ve futbolcu ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği iddia edildi. Meksikalı golcü, 2019 yılında Benfica'dan Wolverhampton'a 38 milyon euroya gitmişti.