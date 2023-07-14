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Tarihinde ilki yaşayan Adana Demirspor çıldırdı! 38 milyon euroluk Raul Jimenez için operasyon başladı

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Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılacak olan Adana Demirspor, Luis Nani transferinden sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Mavi Şimşekler, Wolverhampton forması giyen Raul Jimenez'i renklerine bağlamak için harekete geçti. İngiliz ekibi ve futbolcu ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği iddia edildi. Meksikalı golcü, 2019 yılında Benfica'dan Wolverhampton'a 38 milyon euroya gitmişti.

Luis Nani ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Adana Demirspor, Wolverhampton'ın 32 yaşındaki golcüsü Raul Jimenez için de harekete geçti. İlk görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.

JIMENEZ DE TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kluivert, devreye girerek transfer sürecini hızlandırdı. İngiliz ekibi ile sözleşmesinin son senesine giren Meksikalı golcü, Mavi Şimşekler'in teklifine sıcak bakıyor.

2019'DAN BERİ WOLVERHAMPTON'DA

Raul Jimenez geçen sezon Wolves formasını 20 maçta giydi. Meksikalı futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 3 gol-1 asistlik katkı sağladı Jimenez, Wolverhampton'a 2019 yılında Benfica'dan 38 milyon euroya gitmişti.

Tarihinde ilki yaşayan Adana Demirspor çıldırdı! 38 milyon euroluk Raul Jimenez için operasyon başladı

Tarihinde ilki yaşayan Adana Demirspor çıldırdı! 38 milyon euroluk Raul Jimenez için operasyon başladı

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Wolverhampton Wanderers Adana Demirspor Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Titizli Titiz :

Maşallah 38 Milyonluk oyuncu alinabiliyo ama bi tualet icin para yok.

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Eclipse Moon34:

Kesin normal paradır dünyadaki en kolay aklama işi futbol

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Hayri :

Kuluplerin başına bir tane futbol adamı gelmiyor ya şovmenler ya beceriksiz zenginler yönetimlerde sonrada böyle reklama dayalı 5 para etmez girişimler

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