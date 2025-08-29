Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım Real Madrid ile eşleşti
Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele edecek. Devler Ligi'nde yer alma hakkı kazanan Kairat'ın rakiplerinden biri ise dünya devi Real Madrid oldu. Kura çekiminde Real Madrid ile eşleşmelerinin ardından Kairat futbolcularının yaşadığı büyük sevinç ise kameralara yansıdı.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez boy gösterecek olan Kairat Almaty'nin rakiplerinden biri de dünya devi Real Madrid oldu. Kazakistan ekibi, sahasında eflatun-beyazlıları ağırlayacak.
REAL MADRİD DEPLASMANA GİDECEK
Real Madrid, İspanya'nın başkentinden 6 bin 420 kilometre uzaklıktaki Kazakistan'a giderek Kairat Almaty ile deplasmanda karşılaşacak.
BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR
Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele edecek Kairat Almaty futbolcularının, kura çekiminde Real Madrid ile eşleşmelerinin ardından yaşadığı büyük sevinç ise kameralara yansıdı.