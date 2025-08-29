Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım Real Madrid ile eşleşti

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım Real Madrid ile eşleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım Real Madrid ile eşleşti
Haber Videosu

Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele edecek. Devler Ligi'nde yer alma hakkı kazanan Kairat'ın rakiplerinden biri ise dünya devi Real Madrid oldu. Kura çekiminde Real Madrid ile eşleşmelerinin ardından Kairat futbolcularının yaşadığı büyük sevinç ise kameralara yansıdı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez boy gösterecek olan Kairat Almaty'nin rakiplerinden biri de dünya devi Real Madrid oldu. Kazakistan ekibi, sahasında eflatun-beyazlıları ağırlayacak.

REAL MADRİD DEPLASMANA GİDECEK

Real Madrid, İspanya'nın başkentinden 6 bin 420 kilometre uzaklıktaki Kazakistan'a giderek Kairat Almaty ile deplasmanda karşılaşacak.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele edecek Kairat Almaty futbolcularının, kura çekiminde Real Madrid ile eşleşmelerinin ardından yaşadığı büyük sevinç ise kameralara yansıdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Sağlık Bakanlığı'ndan usulsüz randevu iddialarına net yanıt

Hastanelerle ilgili infial yaratan iddia! Bakanlıktan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günlerdir aranıyordu, çürümüş cesedi apartman boşluğundan çıktı

Lüks semtte korkunç olay! Günlerdir aranıyordu, çürümüş cesedi bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.