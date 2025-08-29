Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım Real Madrid ile eşleşti

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez boy gösterecek olan Kairat Almaty'nin rakiplerinden biri de dünya devi Real Madrid oldu. Kazakistan ekibi, sahasında eflatun-beyazlıları ağırlayacak.

REAL MADRİD DEPLASMANA GİDECEK

Real Madrid, İspanya'nın başkentinden 6 bin 420 kilometre uzaklıktaki Kazakistan'a giderek Kairat Almaty ile deplasmanda karşılaşacak.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele edecek Kairat Almaty futbolcularının, kura çekiminde Real Madrid ile eşleşmelerinin ardından yaşadığı büyük sevinç ise kameralara yansıdı.