Tarihin en iyi futbolcusu kim? Oxford Üniversitesi detaylı araştırma sonucu cevabı buldu

Oxford Üniversitesi Matematik Profesörü Dr.Tom Crawford'ın oluşturduğu algoritmaya göre futbol tarihinin en iyileri listelendi. Sportbible'ın haberine göre, kariyeri boyunca sahaya çıktığı 1122 maçta 815 gol kaydeden ve sayısız kupa kaldıran Portekizli süper yıldız bu araştırma sonucunda zirvede yer alıyor.

RONALDO'NUN TAKİPÇİSİ MESSİ

974 maçta 769 gol kaydeden ve futbol tarihine büyük bir iz bırakan Lionel Messi bu araştırma sonucunda ikinci sırada yer alıyor. Lionel Messi'yi, Brezilya efsanesi Pele takip ediyor. 4.sırada Ferenc Puskas yer alırken, 5.sırada ise Brezilyalı golcü Ronaldo Nazario bulunuyor.

İLK 10 SIRA