Tarihi zafer bu sözlerde saklı: Solskjaer, futbolcularla konuşmasını anlattı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu 4-1 yendikleri maçının ardından açıklamalarda bulundu. Solskjaer, takımın başına geçtiğinde futbolculara yaptığı konuşmayı anlattı

"SAVAŞAN BİR TAKIM GÖRMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

"Bugün inanılmaz bir atmosferde oynadık. Oyuncularımızın da hoşuna gitti. 2-3 gündür oyuncularla birlikteyim. Onlara savaşan bir takım görmek istediğimi söyledim. Savaşırsak nasıl şanslar yakalayabileceğimizi ve takım oyununun önemini anlattım. 3 puan çok önemliydi. Hollanda'daki maçla biz Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz. Bir yıldızın parlaması için tüm takımın çalışması gerekiyor.

SVENSSON'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Jonas ile aynı dili konuşuyoruz. Kendisine güvenmesini söyledim. Onun için de iyi bir test oldu. Herkes savaşçı olduğunu biliyor. Ben aslında onun farklı özellikleri olduğunu da biliyordum. Onun için konuştum. Nico'nun kanat değiştirmesi Jonas için bir iltifat ama Nico da dünyanın en iyi oyuncularından biri.

" OYUNCULARIMIZ BİRBİRİ İÇİN SAVAŞTI"

Çok iyi başladık. Harika bir sonuç aldık. Oyuncularımız birbiri için savaştı. Taraftarla bağları kayda değer noktalardan biriydi. Beraber olduğumuzu gösterdik. Güçlü bir Bilbao'ya karşı iyi bir galibiyet aldık.

"KALİTEMİZİN OLDUĞUNU ZATEN BİLİYORUM"

Öz güven üzerine çok fazla konuştuk. Futbol, iyi hissetmekle ilgili bir şey. Takım arkadaşınız iyi hissederse, siz de iyi hissedersiniz. Kalitemizin olduğunu zaten biliyorum. Harika bir taraftar olduğunu da söyleyebilirim bugün. Defansta kompakt oynamayı ve hızlı oynamayı istedim. Hücum oyuncularımız da heyecan verici oynadılar. Arka dörtlü de çok iyiydi. İstediklerimizi yaptılar. Herkes benim istediğimi sahaya yansıttı. Takım olarak oynamayı gösterdiler. Beraber çok konuştuk, vakit geçirdik oyuncularla. Onlara takım çalışmasının ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Hepsi iyi oyuncular. Ben onlara akıllı ve savaşan bir oyunun nasıl olacağını anlattım ve bugün gösterdiler.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Maçları, oyunu domine etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha çok çalışan ve hücumda daha etkili bir takım için çalışacağız. Bunlar adım adım olacak. İlk adımı attık. Devamı gelecek. Antalyaspor maçı var, o da iyi bir mücadele bizim için. Ligi daha iyi tanımayı da sabırsızlıkla bekliyorum.

"FUTBOL ASLINDA ÖZ GÜVENLE İLGİLİ"

Futbol aslında öz güvenle ilgili. Ben onlara, "Siz oynamaya çalışın, siz iyi oyuncularsınız ama sorumluluk bende" hissini vermeye çalıştım. Oyuncularıma bunu vermek istedim.

"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI"

Dört gollü bir galibiyet aldınız. Daha farklı olabilirdi. Bu sizi şaşırttı mı?

Hayır, şaşırmadım. Kalitemiz var. Öz güven aşılamamız gerektiğini söyledim. Beşiktaş bu sene büyük maçlarda iyi skorlar alabilen bir takım. Bu sonuç benim için sürpriz olmadı. Oyunculara öz güvenli oynamalarını söyledim. Şimdi bir sonrakine bakmalıyız. Savaşan bir takım gördük sahada. Jonas'a ayrı parantez açmak istiyorum. Jonas, şu anda dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olan Williams'ı durdurdu. Jonas'ı tebrik ediyorum.

"ÖNCELİĞİM, ELİMİZDEKİ OYUNCULAR"

Şu anda odaklandığım nokta elimdeki oyuncular. Onların kalitesini arttırmak istiyorum. Elimizde Chamberlain var. Sakatlık geçirdi. Tabii ki takviye yapılabilir ama benim önceliğim elimizdeki oyuncuları geliştirmek.

"İNANILMAZ BİR ATMOSFER VARDI"

Oyuncularımız için son süreç biraz zorluydu. Taraftarların istedikleri takımı görmedikleri için tepkileri vardı. Beşiktaş'ın kulüp değerlerini de önemsemeliyiz. Beşiktaş'ın taraftarı, adil şekilde oynayarak kazanan bir takım görmek istiyor. Şerefiyle, onuruyla oynayan ve böyle kazanan bir takım istiyorlar. Bu bağ, böyle devam etmeli. Atmosfer inanılmazdı. İngiltere'de gördüğümüz ışık şovu vardı. İnanılmaz, harika bir atmosfer vardı bugün.

"BUGÜN HERKES ÖVGÜYÜ HAK ETTİ"

Gökyüzü sınırdır demiştiniz. Bugün gökyüzünü gördünüz mü?

Oraya ulaştık diyemeyiz. Adım adım devam edeceğiz. Sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.

Beşiktaş'ta birçok futbolcuyla ilgili ayrılık haberleri çıktı. Masuaku ve Musrati gibi oyuncular üzerinde farklı tercihleriniz olur mu bu maçtan sonra?

Bugün herkes övgüyü hak etti. Herkes çok iyi oynadı. Benim önceliğim takımdaki oyuncuları geliştirmek, herkesten fayda sağlamak. Duygularınızı kontrol ederseniz çok daha iyi kararlar alırsınız."