Tarihi transfer planı hazır! Galatasaray, Osimhen'in tapusunu böyle alacak

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefine emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, bir yandan da yüzyılın transfer operasyonuna hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, sezon başında sürpriz bir şekilde Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in tapusunu almak planını hazırladı. Cimbom, Nijeryalı golcünün tapusu için birden fazla kalemin olduğu bir yol haritası çizdi.

NAPOLİ'DEN İNDİRİM İSTENECEK

Dev transferi bitirmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan Galatasaray, öncelikle Osimhen'in bonservis bedelini 75 milyon euro olarak belirleyen Napoli ile masaya oturacak ve bu rakamda indirim yapmasını talep edecek.

ZANIOLO VE KÖHN'ÜN PARASI OSIMHEN'E

Satın alma opsiyonlarıyla birlikte kiralık gönderilen Nicolo Zaniolo'dan 15, Derrick Köhn'den ise 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli bekleniyor. Bu ücret de doğrudan Victor Osimhen'e ayrılacak.

SPONSORLUKTAN VE STOREDAN DEV GELİR BEKLENİYOR

Nijeryalı golcünün bonservisi için uzun süredir kaynak arayan sarı-kırmızılılar, Şu anda görüşme halinde olunan ancak ismi henüz bilinmeyen büyük bir sponsordan çok ciddi gelir bekleniyor. Bu para da direkt Osimhen transferi için kullanılacak. Öte yandan GS Store'larda satılmak üzere özel Osimhen ürünleri üretilecek. Böylece taraftarın bu transfere maddi katkı yapması sağlanacak.

20 İŞ ADAMINDAN 2'ŞER MİLYON DOLAR İSTENECEK

Sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise son olarak Galatasaraylı İş Adamları Derneği'nden Osimhen'in tapusu için destek istenecek. Galatasaraylı 20 iş adamının kapısı çalınarak Osimhen projesi anlatılacak ve 2'şer milyon dolar talep edilecek. Elde edilecek gelirle dev transferin tamamlanması hedefleniyor.

OSIMHEN KARARINI NİSAN AYINDA VERECEK

Ara transfer döneminde gelen birçok teklifi elinin tersiyle iterek taraftarın gönlünde taht kuran ve sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlama iradesini ortaya koyan Osimhen için Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, "Nisan ayında kalıp kalmama kararını bildirecek. Galatasaray büyük bir kulüp, büyük olmasa Osimhen gelmezdi. Bonservisini almak imkansız değil. Bu işi gözümüzde büyütmemeliyiz. Galatasaray'a daha nice yıldızlar gelecek. Yeter ki bir olalım." ifadelerini kullanmıştı.

OSIMHEN'İN GALATASARAY RAKAMLARI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 30 maça çıktı. Osimhen, bu karşılaşmalarda 26 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de attığı 20 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Nijeryalı golcü, maç başına 1.2'lik gol katkısı oranı yakaladı.