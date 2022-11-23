Tarihi maç sonrası Volkan Demirel'in canlı yayında yaptığı yorum sosyal medyayı salladı

Hatayspor'un hocası Volkan Demirel, TRT'de İspanya'nın Kosta Rika'yı 7-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Maçla ilgili, "Herkes sürpriz bekliyordu ama bu skoru bilmiştim. Kalbimiz temizmiş" yorumunu yapan Volkan Demirel sosyal medyayı salladı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda en farklı galibiyet İspanya'dan geldi. Boğalar, E Grubu'nda Kosta Rika'yı 7-0'lık skorla mağlup etti.

YORUMCU OLDU

Hatayspor'da teknik direktörlük yapan Volkan Demirel, tarihi maçtan sonra TRT ekranlarında karşılaşmayı yorumladı. Volkan Demirel, 7-0'lık skoru bildiğini söyledi.

"SKORU BEN VERDİM"

Volkan Demirel, "Herkes Suudi Arabistan, Japonya gibi sürpriz bekliyordu. Ama ben skoru verdim hatta. 7-0 gibi bir düşüncem vardı ki herhalde kalbimiz temiz onu da bildik" yorumunu yaptı.

Sosyal medyada Volkan Demirel'in yorumlarıyla ilgili gelen bazı paylaşımlar: