Tarihi galibiyet sonrası Galatasaray'dan Başakşehir'e çok konuşulacak 'Mavi tik' göndermesi

Galatasaray'ın sosyal medyadaki İngilizce hesabı, Başakşehir'i 7-0 yendikleri maç sonrası yaptığı paylaşımla büyük ses getirdi. Son günlerde gündem olan Twitter'ın mavi tik uygulamasındaki değişikliklere dem vurulan paylaşımda, "Twitter'ın yeni mavi tik güncellemesine bakın." ifadeleri kullanıldı ve Başakşehir'in hesabındaki mavi tikli kısım, 7 rakamı ile değiştirildi.

Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir galibiyetiyle gien Galatasaray, rakibine karşılaşma sonrası göndermede bulundu.

"YENİ MAVİ TİK GÜNCELLEMESİNE BAKIN"

Sarı-kırmızılıların, İngilizce yayın yapan sosyal medya hesabı Twitter'ın son günlerde gündem olan mavi tik uygulamasına dem vuran bir paylaşımda bulundu. Galatasaray, Başakşehir'i hedef aldığı paylaşımında "Twitter'ın yeni mavi tik güncellemesine bakın." ifadelerini kullandı ve Başakşehir'in hesabındaki mavi tikli kısım, 7 rakamı ile değiştirildi.

"BİZ DAHA İYİSİNİ YAPANA KADAR EN İYİSİ BU"

Galatasaray ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda da "M. Başakşehir FK, bu skorla birlikte 8 yıllık kulüp tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu..." ifadelerini kullandı ve skorboardun görselini kullandı.