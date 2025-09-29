Haberler

Tarihi başarı! Türkiye'de 139 takım arasında gol yemeyen tek takım oldular

Tarihi başarı! Türkiye'de 139 takım arasında gol yemeyen tek takım oldular
TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Uşakspor, Türkiye'de profesyonel liglerde mücadele eden 139 takım içinde kalesinde gol görmeyen tek ekip konumunda yer aldı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta evinde Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenerek 4'te 4 yapan lider Uşakspor, profesyonel liglerde mücadele eden 139 takım içinde kalesinde gol görmeyen tek ekip olarak alkış topladı.

ZİRVEYİ KAPTIRMADILAR

Oynadığı müsabakalarda sırasıyla Altay'ı 2-0, Afyonspor'u 4-0 (D), Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 (D) ve Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenen kırmızı-siyahlılar, zirveyi kaptırmadı. Bu periyotta rakip fileleri 9 kez sarsan Uşak temsilcisinde 22 yaşındaki santrfor Efecan Barlık attığı 3 golle dikkat çekti. Efecan, bir önceki maçta Ayvalıkgücü filelerini 2 kez sarsmıştı.

KARŞIYAKA İLE BİRLİKTE KAYIPSIZ GİDİYORLAR

Uşakspor Teknik Direktörü Ergün Penbe, yoluna kayıpsız devam eden takımını kutlayarak seriyi sürdüreceklerini dile getirdi. Uşak, 3'üncü Lig'de grubundaki Karşıyaka'yla birlikte puan kaybı yaşamayan iki takımdan biri konumunda.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
