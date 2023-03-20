Tarihe geçecek görüntü! Depremzedeler için yapılan pazubendi takmayan Tadic'e Orkun Kökçü'den olay tepki

Hollanda Ligi'nin 26. haftasında şampiyonluk yarışında önemli bir karşılaşma oynandı. Feyenoord, en yakın takipçisi Ajax'ı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk yarışında büyük adım attı. Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord 61 puana yükselirken, Ajax 55 puanda kaldı.

TADIC'I GÖRMEZDEN GELDİ

Mücadele öncesi kale seçimi için yapılan hava atışında Orkun Kökçü ve Dusan Tadic'in verdiği görüntü gündeme damga vurdu. Hava atışından sonra rakibini görmezden gelen Orkun, yalnızca hakemlerle tokalaştı.

TÜM KAPTANLAR TAKTI

Deprem felaketi yaşadığımız hafta Hollanda'da maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması kararı alınmıştı. Hollanda Eredivise'de mücadele eden takımların kaptanları sahaya depremzedeler için yapılan pazubendlerle çıktı.

BİR TEK TADIC

Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, sahaya 'X' işaretinin olduğu pazubentlerle çıktı. Sırp futbolcu gördüğü tepkilerin ardından, "Türkiye ve Suriye depremleri beni derinden sarstı. Düşüncelerim bu trajidide yakınlarını kaybeden insanlar ve her şekilde etkilenen herkesle" paylaşımı yapmıştı.