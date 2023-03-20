Tarihe geçecek görüntü! Depremzedeler için yapılan pazubendi takmayan Tadic'e Orkun Kökçü'den olay tepki
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Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü'nün Ajax maçı öncesi rakip kaptan Dusan Tadic'le arasında yaşananlar gündeme damga vurdu. Milli futbolcumuz Orkun, depremzedeler için hazırlanan pazubendi takmayan Tadic'in elini sıkmadı. Orkun'un tepkisi Hollanda'da gündemin zirvesine oturdu.
Hollanda Ligi'nin 26. haftasında şampiyonluk yarışında önemli bir karşılaşma oynandı. Feyenoord, en yakın takipçisi Ajax'ı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk yarışında büyük adım attı. Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord 61 puana yükselirken, Ajax 55 puanda kaldı.
Mücadele öncesi kale seçimi için yapılan hava atışında Orkun Kökçü ve Dusan Tadic'in verdiği görüntü gündeme damga vurdu. Hava atışından sonra rakibini görmezden gelen Orkun, yalnızca hakemlerle tokalaştı.
Deprem felaketi yaşadığımız hafta Hollanda'da maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması kararı alınmıştı. Hollanda Eredivise'de mücadele eden takımların kaptanları sahaya depremzedeler için yapılan pazubendlerle çıktı.
Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, sahaya 'X' işaretinin olduğu pazubentlerle çıktı. Sırp futbolcu gördüğü tepkilerin ardından, "Türkiye ve Suriye depremleri beni derinden sarstı. Düşüncelerim bu trajidide yakınlarını kaybeden insanlar ve her şekilde etkilenen herkesle" paylaşımı yapmıştı.