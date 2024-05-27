Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü

Pahalı sponsorluk harcamaları ve lüks araçlı çalışanlarıyla gündeme gelen Türk Hava Yolları (THY), Filenin Sultanları'nı ABD'ye tarifeli uçakla ekonomi sınıfında gönderdi. Başta takım kaptanı Eda Erdem, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt olmak üzere milli voleybolcuların birçoğu 13 saatlik uçuş öncesinde sosyal medya paylaşımlarıyla THY'ye tepki gösterdi.

THY TOPU FEDERASYONA ATTI

Konuyla ilgili açıklama yapan, Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

FEDERASYON THY'Yİ YALANLADI

Türk Hava Yolları (THY), A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının tepki çeken yolculuğunda topu Türkiye Voleybol Federasyonu'na (TVF) atınca yanıt gecikmedi.

TVF'den yapılan açıklamada, "Söz konusu uçuş hakkında THY yetkilileri tarafından federasyonumuza karşı ifadeler içeren, gerçeği yansıtmayan açıklamalar sebebi ile kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale gelmiştir. Federasyonumuz, bağlı olduğu mevzuatlar gereğince Business Class bilet alamamaktadır. Söz konusu ABD seyahati öncesinde 17.05.2024 tarihinde kafilemizin seyahat listesi hem yazılı hem şifahen THY ile paylaşılarak özellikle kabin yükseltme (upgrade) konusunda destek istenmiştir. THY, talebimize istinaden TVF'nin tüm faaliyetlerine yönelik tüm bir sene içerisinde sadece 20 kişi için uçak müsaitliğine göre kabin yükseltme hakkı olduğunu ve bu işlemin uçuş öncesi müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Takımımızın 26.05.2024 tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır. THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir. Sözleşmedeki tüm haklar federasyonumuz faaliyetlerinde uçak bileti olarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak; söz konusu uçuşta hiçbir bilete kabin yükseltme (upgrade ) işlemi yapılmamış, uçuş listemiz de Türk Hava Yolları yetkililerince yapılan açıklamaların aksine elektronik postalarla sabit olduğu üzere 17.05.2024 tarihinde Türk Hava Yolları yetkilileri ile paylaşılmıştır. Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir" ifadeleri yer aldı.