Taraftarların yolunu gözlediği Lemina'dan paylaşım geldi

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve son olarak Morata'yı kadrosuna katan Süper Lig devi Galatasaray, Mario Lemina ile de anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Gabonlu futbolcu ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Lemina'nın Galatasaray'a imza atmak için bu akşam (çarşamba) İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mario Lemina'dan da taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

PAYLAŞIM GELDİ

Lemina, sosyal medya hesabından kum saatli bir paylaşımda bulundu. Lemina'nın bu paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.