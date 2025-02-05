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Taraftarların yolunu gözlediği Lemina'dan paylaşım geldi

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Galatasaray, Wolverhampton forması giyen Mario Lemina ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Gabonlu futbolcu ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu akşam Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a gelmesi beklenen Lemina'dan taraftarları da heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Lemina, sosyal medya hesabından kum saatli bir paylaşımda bulundu.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve son olarak Morata'yı kadrosuna katan Süper Lig devi Galatasaray, Mario Lemina ile de anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Gabonlu futbolcu ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Lemina'nın Galatasaray'a imza atmak için bu akşam (çarşamba) İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mario Lemina'dan da taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

PAYLAŞIM GELDİ

Lemina, sosyal medya hesabından kum saatli bir paylaşımda bulundu. Lemina'nın bu paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Taraftarların yolunu gözlediği Lemina'dan paylaşım geldi

Taraftarların yolunu gözlediği Lemina'dan paylaşım geldi
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJon snow:

Valla en istediğim transfer oldu

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