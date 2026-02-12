Taraftarlar sahaya girip futbolcularla yumruk yumruğa kavga etti
Brezilya'da gerçekleşen Moto Club – Iape futbol maçında olaylar çıktı. Moto Club taraftarları, maç sırasında sahaya girerek Iape futbolcularıyla kavga etti. Sahada kısa süreli bir arbede yaşandı ve güvenlik güçleri müdahale etmek zorunda kaldı. Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri, sahadaki gruba ve futbolculara biber gazıyla müdahale etti.
- Brezilya'da Moto Club - Iape maçında Moto Club taraftarları sahaya girip Iape futbolcularıyla kavga etti.
- Polis, sahada yaşanan arbede nedeniyle futbolculara ve gruba biber gazıyla müdahale etti.
- Yaşanan kargaşa maçın akışını olumsuz etkiledi.
Brezilya'da oynanan Moto Club – Iape karşılaşmasında olaylar çıktı. Moto Club taraftarları sahaya girerek rakip takım futbolcularıyla kavga etti.
FUTBOLCULARLA ARBEDE YAŞANDI
Karşılaşma sırasında tribünlerden sahaya inen bazı taraftarlar, Iape futbolcularına yöneldi. Sahada kısa süreli arbede yaşanırken güvenlik güçleri müdahalede bulundu.
POLİS BİBER GAZI KULLANDI
Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri futbolculara ve sahadaki gruba biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan kargaşa nedeniyle maçın akışı da olumsuz etkilendi.