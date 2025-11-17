Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya'nın Demokratik Kongo ile karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlandı. İkinci yarıya çıkamayan Osimhen'in durumu endişe yarattı. Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen'in bacağının arkasında rahatsızlık hissettiğini ve bu nedenle oyundan alındığını belirtti. Sakatlığın ciddiyeti hakkında detaylı değerlendirme sağlık ekibi tarafından yapılacak.
- Victor Osimhen, Nijerya'nın Demokratik Kongo ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde bacağının arkasında rahatsızlık hissetti ve oyundan alındı.
- Nijerya, Demokratik Kongo'ya penaltılarla yenilerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybetti.
- Osimhen'in sakatlığının detaylı değerlendirmesi sağlık ekibi tarafından yapılacak ve net durum önümüzdeki saatlerde belli olacak.
Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya'nın Demokratik Kongo ile karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlandı. İlk yarıyı tamamlayan Osimhen, devrenin ardından ikinci yarıya çıkamadı.
Fransız L'Equipe'in haberine göre 25 yaşındaki yıldız, soyunma odasına gözyaşları içinde gitti ve bu görüntüler futbol dünyasında büyük endişe yarattı.
"BACAĞININ ARKASINDA RAHATSIZLIK HİSSETTİ"
Maçın ardından gece geç saatlerde Nijerya cephesinden resmi açıklama geldi. Teknik Direktör Eric Chelle, Osimhen'in zorunlu olarak oyundan alındığını belirterek, "Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı" dedi. Chelle, sakatlığın ciddiyetiyle ilgili detaylı değerlendirmenin sağlık ekibi tarafından yapılacağını belirtti.
NİJERYA DÜNYA KUPASI'NA VEDA ETTİ
Nijerya, Demokratik Kongo ile normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmanın ardından penaltılarda rakibine boyun eğdi ve Dünya Kupası biletini kaybetti.
GALATASARAY'DA ENDİŞE BÜYÜYOR
Osimhen, eylül ayında Ruanda ile oynanan maçta da sakatlanmıştı. Son yaşanan bu durum, Galatasaray teknik heyetinde ve sarı-kırmızılı taraftarlarda ciddi bir endişe yaratmış durumda. Yıldız golcünün detaylı kontrolleri sonucunda net durumun önümüzdeki saatlerde belli olması bekleniyor.