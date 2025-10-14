Dünya devi devrede! Fenerbahçe taraftarını kahreden haber

İtalya Serie A ekibi Juventus, savunmanın kilit ismi Gleison Bremer'in sakatlığıyla sarsıldı. Brezilyalı stoperin en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, teknik direktör Massimiliano Allegri yönetiminde yeni bir stoper arayışı başladı.

İLK HEDEF: FENERBAHÇE'DEN MILAN SKRINIAR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus, transfer bütçesi kısıtlı olduğu için kiralık formülüne yönelecek. Serie A tecrübesine sahip, savunmada lider özellikleri olan bir isim arayan Torino temsilcisi, ilk hedef olarak Milan Skriniar'ı belirledi.

Haberde, Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısının Jose Mourinho'nun ayrılığından sonra mutsuz olabileceği ve bu durumun transfer için bir fırsat yaratabileceği öne sürüldü. Juventus Genel Direktörü Damien Comolli, ara transfer dönemi başlamadan önce Fenerbahçe yönetimiyle temaslara geçmeye hazırlanıyor.

ALTERNATİF: KIM MIN-JAE AMA ZOR

Juventus'un savunma planında bir diğer isim ise eski Napoli'li Kim Min-Jae. Ancak Güney Koreli futbolcunun Bayern Münih'teki durumu ve AB dışı oyuncu kontenjanı nedeniyle transferin oldukça zor olduğu belirtiliyor. Juventus'un, AB dışı oyuncu hakkını Kanadalı Jonathan David için kullanması, Min-Jae ihtimalini zayıflatıyor.

DİĞER HEDEF: NAHUEL MOLINA

İtalyan kulübünün bir diğer hedefi ise Atletico Madrid'de forma giyen Arjantinli sağ bek Nahuel Molina. Molina transferinin gerçekleşmesi halinde Juventus'un AB dışı kontenjanı tamamen dolacak ve Kim Min-Jae seçeneği devre dışı kalacak.

FENERBAHÇE CEPHESİ BEKLEMEDE

Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Skriniar'ın takımda kalmasından yana olduğu öğrenildi. Juventus'un ise Slovak savunmacı için kiralama teklifi + satın alma opsiyonu formülünü hazırladığı iddia edildi.