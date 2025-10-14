Haberler

Dünya devi devrede! Fenerbahçe taraftarını kahreden haber

Serie A devi Juventus, stoperi Gleison Bremer'in sakatlığı sonrası savunma hattını güçlendirmek için arayışa geçti. İtalyan basınına göre Torino ekibi, ilk hedef olarak Fenerbahçe'nin yıldızı Milan Skriniar'ı belirledi.

İtalya Serie A ekibi Juventus, savunmanın kilit ismi Gleison Bremer'in sakatlığıyla sarsıldı. Brezilyalı stoperin en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, teknik direktör Massimiliano Allegri yönetiminde yeni bir stoper arayışı başladı.

İLK HEDEF: FENERBAHÇE'DEN MILAN SKRINIAR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus, transfer bütçesi kısıtlı olduğu için kiralık formülüne yönelecek. Serie A tecrübesine sahip, savunmada lider özellikleri olan bir isim arayan Torino temsilcisi, ilk hedef olarak Milan Skriniar'ı belirledi.

Haberde, Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısının Jose Mourinho'nun ayrılığından sonra mutsuz olabileceği ve bu durumun transfer için bir fırsat yaratabileceği öne sürüldü. Juventus Genel Direktörü Damien Comolli, ara transfer dönemi başlamadan önce Fenerbahçe yönetimiyle temaslara geçmeye hazırlanıyor.

ALTERNATİF: KIM MIN-JAE AMA ZOR

Juventus'un savunma planında bir diğer isim ise eski Napoli'li Kim Min-Jae. Ancak Güney Koreli futbolcunun Bayern Münih'teki durumu ve AB dışı oyuncu kontenjanı nedeniyle transferin oldukça zor olduğu belirtiliyor. Juventus'un, AB dışı oyuncu hakkını Kanadalı Jonathan David için kullanması, Min-Jae ihtimalini zayıflatıyor.

DİĞER HEDEF: NAHUEL MOLINA

İtalyan kulübünün bir diğer hedefi ise Atletico Madrid'de forma giyen Arjantinli sağ bek Nahuel Molina. Molina transferinin gerçekleşmesi halinde Juventus'un AB dışı kontenjanı tamamen dolacak ve Kim Min-Jae seçeneği devre dışı kalacak.

FENERBAHÇE CEPHESİ BEKLEMEDE

Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Skriniar'ın takımda kalmasından yana olduğu öğrenildi. Juventus'un ise Slovak savunmacı için kiralama teklifi + satın alma opsiyonu formülünü hazırladığı iddia edildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
Aydin Mustafa:

Atakan karabaş:

Hay sizin yapacağınız başlığa. Böyle bir başlık olur mu? Orada hiç bunları okuyan kontrol eden kimse yok mu?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
