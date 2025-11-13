Haberler

Taraftarlar heyecanlı! Nwakaeme geri dönüyor

Taraftarlar heyecanlı! Nwakaeme geri dönüyor
Trabzonspor'da sezonun ikinci yarısı öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında sakatlanan ve yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı dondurulan Anthony Nwakaeme, ocak ayında yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. 36 yaşındaki yıldızın kalmakta kararlı olduğu, ayrılık gibi bir düşüncesinin bulunmadığı öğrenildi.

  • Nwakaeme'nin sol uyluk arka adalesi ve tendonunda yırtık tespit edildi ve lisansı donduruldu.
  • Nwakaeme, ikinci yarının ilk maçı olan Kocaelispor karşılaşmasında sahada olmayı hedefliyor.
  • Nwakaeme'nin lisansının çıkarılabilmesi için en az bir yabancı oyuncuyla yolların ayrılması gerekiyor.

Ligin ilk haftasında Kocaelispor maçında sakatlanan Nwakaeme'nin sol uyluk arka adalesi ve tendonunda yırtık tespit edilmiş, bunun üzerine yıldız futbolcunun lisansı dondurulmuştu.

Tedavi sürecini tamamlayan Nijeryalı oyuncu, özel programla çalışmalarını sürdürüyor ve ikinci yarının ilk maçı olan Kocaelispor karşılaşmasında sahada olmayı hedefliyor.

YILDIZ İSİM AYRILIK İSTEMİYOR

Tecrübeli futbolcu, sakatlığı döneminde dahi deplasmanlarda takım arkadaşlarını yalnız bırakmayarak moral vermişti. Nwakaeme'nin hem ailesinin hem de kendisinin Trabzon'da kalmak istediği, performansıyla takıma katkı yapmaya kararlı olduğu ifade ediliyor.

KONTENJAN KRİZİ: VİSCA VE SİKAN İLK ADAYLAR

Teknik direktör Fatih Tekke, hücum çeşitliliği ve tecrübesi nedeniyle Nwakaeme'yi mutlaka kadroda görmek istiyor. Ancak Trabzonspor'da yabancı kontenjanı dolu.

Nwakaeme'nin lisansının çıkarılabilmesi için en az bir yabancıyla yolların ayrılması gerekecek.

Ayrıca yönetimin ara transfer döneminde takviyeler planlaması nedeniyle gönderilmesi gereken oyuncu sayısı artabilir.

Gönderilmesi muhtemel isimler:

  • Edin Visca
  • Denis Sikan
  • (Kiralık) Muçi de gözden çıkarılabilir

TEKKE'DEN HÜCUM PLANI

Fatih Tekke'nin Nwakaeme ile birlikte hücum hattında daha yaratıcı bir yapı oluşturmak istediği biliniyor. Bordo-mavili ekipte önümüzdeki haftalarda hem kadro şekillenecek hem de yeni transferlerin durumu netlik kazanacak.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCrm:

Fatih Tekke neden Danilo Sikanı düşünmüyor, danilonun kumaşı güzel, genç bir oyuncu,visca nın yaşı ve performansı ortada

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLetgohesap null:

sikanın performansı hala yerine gelmedi aylar geçti oynaması lazım ama yok olmuyor. gitmeli.

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
