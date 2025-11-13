Taraftarlar heyecanlı! Nwakaeme geri dönüyor

Ligin ilk haftasında Kocaelispor maçında sakatlanan Nwakaeme'nin sol uyluk arka adalesi ve tendonunda yırtık tespit edilmiş, bunun üzerine yıldız futbolcunun lisansı dondurulmuştu.

Tedavi sürecini tamamlayan Nijeryalı oyuncu, özel programla çalışmalarını sürdürüyor ve ikinci yarının ilk maçı olan Kocaelispor karşılaşmasında sahada olmayı hedefliyor.

YILDIZ İSİM AYRILIK İSTEMİYOR

Tecrübeli futbolcu, sakatlığı döneminde dahi deplasmanlarda takım arkadaşlarını yalnız bırakmayarak moral vermişti. Nwakaeme'nin hem ailesinin hem de kendisinin Trabzon'da kalmak istediği, performansıyla takıma katkı yapmaya kararlı olduğu ifade ediliyor.

KONTENJAN KRİZİ: VİSCA VE SİKAN İLK ADAYLAR

Teknik direktör Fatih Tekke, hücum çeşitliliği ve tecrübesi nedeniyle Nwakaeme'yi mutlaka kadroda görmek istiyor. Ancak Trabzonspor'da yabancı kontenjanı dolu.

Nwakaeme'nin lisansının çıkarılabilmesi için en az bir yabancıyla yolların ayrılması gerekecek.

Ayrıca yönetimin ara transfer döneminde takviyeler planlaması nedeniyle gönderilmesi gereken oyuncu sayısı artabilir.

Gönderilmesi muhtemel isimler:

Edin Visca

Denis Sikan

(Kiralık) Muçi de gözden çıkarılabilir

TEKKE'DEN HÜCUM PLANI

Fatih Tekke'nin Nwakaeme ile birlikte hücum hattında daha yaratıcı bir yapı oluşturmak istediği biliniyor. Bordo-mavili ekipte önümüzdeki haftalarda hem kadro şekillenecek hem de yeni transferlerin durumu netlik kazanacak.