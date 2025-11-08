Taraftarlar heyecandan bayılacak! Galatasaray'a bir Osimhen daha geliyor

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ademola Lookman, Atalanta ile ipleri kopardı. Nijeryalı yıldızın son hamlesi, transfer söylentilerini yeniden alevlendirdi.

ATALANTA'YI SİLDİ

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Marsilya maçında teknik direktörü Ivan Juric ile tartışan Ademola Lookman, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir adım attı. Nijeryalı futbolcu, Atalanta kulübünü takip etmeyi bıraktı ve İtalyan ekibiyle ilgili tüm paylaşımlarını sildi. Bu hareket, İtalya'da kriz olarak yorumlandı.

GALATASARAY TAKİPTE

Bilindiği üzere Lookman, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın radarına girmiş, sarı-kırmızılılar oyuncuyla temas kurmuştu. Ancak Atalanta'nın transferi onaylamaması nedeniyle anlaşma gerçekleşmemişti. Şimdi ise yaşanan bu kriz, Galatasaray cephesinde yeni bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Yönetimin, ocak ayında oyuncu için yeniden hamle yapabileceği iddia ediliyor.

PERFORMANSI DÜŞÜŞTE

Sezon başında kadro dışı kalıp daha sonra affedilen 27 yaşındaki Lookman, bu sezon 9 maçta 1 gol kaydedebildi. Performans düşüklüğü ve yaşanan gerginlikler, ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.

İKİNCİ OSIMHEN BENZETMESİ

Nijeryalı futbolcunun milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen gibi patlama potansiyeline sahip olduğu yorumları yapılırken, Galatasaray taraftarları sosyal medyada "İkinci Osimhen yolda" yorumlarıyla transfer iddialarına büyük ilgi gösterdi.