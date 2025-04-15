Taraftarlar adını sayıklıyordu! Süper Lig devine ağlayarak veda eden yıldız, geri dönüyor

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Beşiktaş, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında sadece 6 ay siyah-beyazlı formayı giyen ve taraftarın özlemle andığı Wout Weghorst ile görüşmelere başladı. Bu sezon ülkesinde Ajax'ı şampiyonluğa taşıyan Hollandalı golcünü menajeriyle başkan Serdal Adalı'ya haber yolladığı ve geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

4 yıldız şampiyonluk yarışına bile dahil olamayan Beşiktaş, durumu tersine çevirmek içim gelecek sezonun planlamasına başladı. Siyah-beyazlılar, 6 ay forma giydikten sonra Manchester United'a giden Wout Weghorst'u yeniden gündemine ne aldı.

MENAJERİYLE BAŞKAN ADALI'YA HABER YOLLADI

Kulübe yakın kaynaklara göre, şu anda Ajax'ta forma giyen ve şampiyonluğa yürüyen 32 yaşındaki forvetin Weghorst, tekrar siyah-beyazlı formayı giymek istediği öğrenildi. Weghorst'un menajeri Serdal Adalı yönetimine ulaştı.

Taraftarlar adını sayıklıyordu! Ağlayarak veda eden yıldız, Süper Lig devine geri dönüyor

KULÜBÜ VE TARAFTARI ÖZLEMİŞ

Siyah-beyazlılarda geçirdiği 6 aylık kısa sürede taraftarların golünde taht kuran Hollandalı yıldızın Beşiktaş'taki günlerini ve taraftarı çok özlediği belirtildi. Weghorst, kulüpler anlaşması halinde dönmeye sıcak bakıyor.

Taraftarlar adını sayıklıyordu! Ağlayarak veda eden yıldız, Süper Lig devine geri dönüyor

BEŞİKTAŞ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan Ajax'ın bonservis konusunda Beşiktaş'a çok sorun çıkarması beklenmiyor. Siyah-beyazlı kurmaylar çalışmalara başladı ve önümüzdeki sezonun ardından boşa çıkacak Weghorst için adım atarak uygun bir rakama transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Taraftarlar adını sayıklıyordu! Ağlayarak veda eden yıldız, Süper Lig devine geri dönüyor

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Wout Weghorst, bu sezon Ajax formasıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Weghorst'un güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ RAKAMLARI

Hollandalı golcü, Beşiktaş'ta forma giydiği 6 aylık dönemde (2022-2023 sezonunn ilk yarısı) tüm kulvalarda 18 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 9 kez gol sevinci yaşayan Weghorst, 4 de asist yaptı. 32 yaşındaki forvet, o sezonun ikinci yarısını ise Manchester United'da geçirdi. Yıldız futbolcunun siyah-beyazlı formayla attığı son golde yaptığı duygu dolu gol sevinci hafızalara kazınmıştı.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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