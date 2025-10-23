Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Galatasaray taraftarlarının Bodo/Glimt maçı öncesinde Filistin'e destek amacıyla yaptığı koreografinin UEFA tarafından cezaya konu olabileceği öne sürüldü. İngiliz basını, Avrupa futbolunun yönetim organının soruşturma başlatabileceğini yazdı.

RAMS PARK'TA FİLİSTİN MESAJI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti. Ancak maç öncesinde tribünlerde gerçekleştirilen Filistin temalı koreografi, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, dev bir Filistin bayrağı açarak üzerine İngilizce "Stop The Genocide (Soykırımı Durdurun)" yazılı bir pankart sergiledi. Bu güçlü mesaj, tüm dünyada yankı bulurken, İngiliz basınında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

İNGİLİZLER: "UEFA HAREKETE GEÇTİ"

İngiltere merkezli SportBible'ın haberine göre, UEFA söz konusu koreografiyle ilgili inceleme başlatmaya hazırlanıyor. Haberde şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray taraftarları, Bodo/Glimt maçı öncesinde Filistin'e destek mesajları içeren pankartlar ve koreografi sergiledi. Bu gösteriler, UEFA Disiplin Yönetmeliği kapsamında kulübe yaptırım uygulanmasına neden olabilir."

UEFA'NIN YÖNETMELİĞİ NE DİYOR?

UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 16(2)(e) maddesi, kulüplerin taraftarlarının siyasi, ideolojik veya dini içerikli mesajlar sergilemesinden doğrudan sorumlu olduğunu belirtiyor. Bu maddeye göre Galatasaray, para cezası, tribün kapatma veya tam stadyum yasağı gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

TEPKİLER VE DESTEK MESAJLARI

Filistin'e destek veren koreografi, sosyal medyada milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşıldı. Birçok futbolsever, Galatasaray taraftarlarının barış ve insanlık çağrısını destekleyen mesajlar gönderirken, UEFA'nın olası bir cezasına yönelik eleştiriler de artmaya başladı.