Haberler

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray taraftarlarının Bodo/Glimt maçı öncesi yaptığı Filistin koreografisi, İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı. SportBible, UEFA'nın bu nedenle Galatasaray'a disiplin soruşturması başlatabileceğini yazdı. Yönetmeliğe göre, kulüp para cezasından stadyum kapatmaya kadar çeşitli yaptırımlarla karşılaşabilir.

Galatasaray taraftarlarının Bodo/Glimt maçı öncesinde Filistin'e destek amacıyla yaptığı koreografinin UEFA tarafından cezaya konu olabileceği öne sürüldü. İngiliz basını, Avrupa futbolunun yönetim organının soruşturma başlatabileceğini yazdı.

RAMS PARK'TA FİLİSTİN MESAJI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti. Ancak maç öncesinde tribünlerde gerçekleştirilen Filistin temalı koreografi, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, dev bir Filistin bayrağı açarak üzerine İngilizce "Stop The Genocide (Soykırımı Durdurun)" yazılı bir pankart sergiledi. Bu güçlü mesaj, tüm dünyada yankı bulurken, İngiliz basınında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

İNGİLİZLER: "UEFA HAREKETE GEÇTİ"

İngiltere merkezli SportBible'ın haberine göre, UEFA söz konusu koreografiyle ilgili inceleme başlatmaya hazırlanıyor. Haberde şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray taraftarları, Bodo/Glimt maçı öncesinde Filistin'e destek mesajları içeren pankartlar ve koreografi sergiledi. Bu gösteriler, UEFA Disiplin Yönetmeliği kapsamında kulübe yaptırım uygulanmasına neden olabilir."

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

UEFA'NIN YÖNETMELİĞİ NE DİYOR?

UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 16(2)(e) maddesi, kulüplerin taraftarlarının siyasi, ideolojik veya dini içerikli mesajlar sergilemesinden doğrudan sorumlu olduğunu belirtiyor. Bu maddeye göre Galatasaray, para cezası, tribün kapatma veya tam stadyum yasağı gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

TEPKİLER VE DESTEK MESAJLARI

Filistin'e destek veren koreografi, sosyal medyada milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşıldı. Birçok futbolsever, Galatasaray taraftarlarının barış ve insanlık çağrısını destekleyen mesajlar gönderirken, UEFA'nın olası bir cezasına yönelik eleştiriler de artmaya başladı.

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHalis Abdullah:

Ulan köpekler , yanlışa yanlış demek ne zamandan beri suç oldu.kii bu köpek İtrail uluslararası mahkemede suçlu bulundu...

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYücel AtaBir:

İngiliz Winston Churchill in buldugu zafer işaretini dunyada serbest birakip türklerin singesi olan bozkurt yapana ceza veren avrupa bozkurt benim kutsal simgem bunu irkçilik anlaminda yapmiyorum neden sana batiyor

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman: İlk ziyaretimi Ankara'ya yapacağım

KKTC liderinden beklenen açıklama! İşte ziyaret edeceği ilk ülke
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
İddianamede bomba detay: Başkan, kocasını 'çantacısı' yapmış

Belediye başkanının çantacı kocası
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.