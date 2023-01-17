Bu teklifi reddetmek imkansız! Fenerbahçe taraftarının göz bebeği dev lige gidiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi Samuel'i kadrosuna katmak için harekete geçti. 24 yaşındaki futbolcu 11.3 milyon euroluk bir teklif hazırlayan Palace, bu transferin kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi Samuel'e Premier Lig'den talip çıktı. Nijerya'dan Punch Sports'un haberine göre; Premier Lig ekibi Crystal Palace, Osayi Samuel için Fenerbahçe'ye 11.3 milyon euroluk teklif sundu. Fenerbahçe'nin bu teklife dair cevabı belirtilmese de transferin bitmesinin beklendiği vurgulandı.

DAHA ÖNCE RANGERS İSTEMİŞTİ

Yıldız futbolcu, daha önce de Glasgow Rangers'ın da gündemine gelmiş fakat sarı-lacivertli yönetim gelen teklifi yetersiz bularak Osayi Samuel'i kadrosunda tutmuştu.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Fenerbahçe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz pasaportlu Nijeryalı oyuncu, Ocak 2021'de Queens Park Rangers'tan 508 bin euro karşılığında imza atmıştı.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Oynadığı futbolla kısa süre içerisinde Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 88 maçta 3 gol atarken 6 da asist yaptı.