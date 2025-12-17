Haberler

Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi
Güncelleme:
Serie A ekiplerinden Inter'in 22 yaşındaki orta sahası Andy Diouf, Fenerbahçe Beko'nun İstanbul'da Panathinaikos ile oynadığı maçı takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, genç oyuncunun transfer ihtimali karşısında heyecanlarını dile getirdi.

  • Inter'in 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Andy Diouf, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos EuroLeague maçını salondan izledi.
  • Andy Diouf, Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow ile fotoğraf çektirdi.
  • Andy Diouf, bu sezon Inter ile 7 maça çıktı ve 1 gol attı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos ile dün akşam karşı karşıya gelmişti. Maçtan saatler sonra ortaya çıkan bir görüntü Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı.

INTER'İN YILDIZI DIOUF FENERBAHÇE MAÇINDA

İtalya Serie A'da lider konumda bulunan Inter'in 22 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Andy Diouf, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos arasında oynanan mücadeleyi salondan takip etti. Fransız futbolcunun, Fenerbahçe Beko'nun maskotu olan Yellow ile fotoğraf çektirdiği görüldü.

Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

TRANSFER Mİ OLUYOR SORULARI ARTTI

Bu görüntüler sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yarattı. Birçok kullanıcı, orta saha transferi gerçekleştirmeyi planlayan Fenerbahçe'nin Andy Diouf'u kadrosuna katabileceğini belirten yorumlarda bulundu.

7 MAÇTA 1 GOL ATTI

Inter ile bu sezon 7 maça çıkan genç oyuncu, bu maçlarda 1 gol kaydetti. Diouf, sezon başında Lens'ten 20 milyon euro bonservis bedeliyle Inter'e transfer olmuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
