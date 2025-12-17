Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos ile dün akşam karşı karşıya gelmişti. Maçtan saatler sonra ortaya çıkan bir görüntü Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı.

INTER'İN YILDIZI DIOUF FENERBAHÇE MAÇINDA

İtalya Serie A'da lider konumda bulunan Inter'in 22 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Andy Diouf, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos arasında oynanan mücadeleyi salondan takip etti. Fransız futbolcunun, Fenerbahçe Beko'nun maskotu olan Yellow ile fotoğraf çektirdiği görüldü.

TRANSFER Mİ OLUYOR SORULARI ARTTI

Bu görüntüler sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yarattı. Birçok kullanıcı, orta saha transferi gerçekleştirmeyi planlayan Fenerbahçe'nin Andy Diouf'u kadrosuna katabileceğini belirten yorumlarda bulundu.

7 MAÇTA 1 GOL ATTI

Inter ile bu sezon 7 maça çıkan genç oyuncu, bu maçlarda 1 gol kaydetti. Diouf, sezon başında Lens'ten 20 milyon euro bonservis bedeliyle Inter'e transfer olmuştu.