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Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir

Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u ağırlayacağı maçta puan kaybetmesi durumunda Galatasaray, cumartesi akşamı Sivasspor'u mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. Aslan, İstanbulspor'u Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar bu sonuçla puanını 76'ya yükseltti.

GÖZLER KADIKÖY'DEKİ MAÇTA

Bu galibiyetle Galatasaray şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın gözü kulağı perşembe akşamı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta olacak.

Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir

ŞAMPİYONLUK GELEBİLİR

Galatasaray, Sivasspor'u mağlup edip Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'a puan kaybetmesi halinde cumartesi akşamı şampiyonluğunu ilan edecek.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler

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