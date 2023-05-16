Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. Aslan, İstanbulspor'u Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar bu sonuçla puanını 76'ya yükseltti.

GÖZLER KADIKÖY'DEKİ MAÇTA

Bu galibiyetle Galatasaray şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın gözü kulağı perşembe akşamı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta olacak.

ŞAMPİYONLUK GELEBİLİR

Galatasaray, Sivasspor'u mağlup edip Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'a puan kaybetmesi halinde cumartesi akşamı şampiyonluğunu ilan edecek.