F.Bahçeliler artık ne diyeceğini bilmiyor! Jesus'un sahaya sürdüğü ilk 11'e kimse akıl sır erdiremedi

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Kayserispor maçında sahaya çıkan kadrosu gören taraftarı çok şaşırttı. Jesus, uzun süredir oynatmadığı Alioski, İsmail ve Serdar Dursun'u ilk 11'e yazdı. Beşiktaş maçının yıldızı Arda Güler yedek kaldı.

Süper Lig'de Beşiktaş mağlubiyetinin ardından şampiyonluk umutları azalan Fenerbahçe'de gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Çeyrek finalde Kayserispor'la kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de sahaya sürülen kadro herkesi şaşırttı.

ARDA YEDEK

Beşiktaş derbisinde bir penaltı alan, Valencia'nın kazandığı penaltı pozisyonunun hazırlayıcısı olan Arda Güler yedek kaldı.

ŞAŞIRTAN TERCİHLER

Uzun süredir formaya hasret olan Alioski, Kayserispor maçında sol beke geri döndü. İsmail Yüksek, Serdar Dursun da ilk 11'deki diğer sürprizler oldu.

ROSSI SAHADA

Taraftarın pek ısınamadığı Diego Rossi de kritik maçta ilk 11'de yer aldı. Uruguaylı futbolcu da son haftalarda kayıplara karışan isimleden.

4'LÜYE GEÇİŞ

Derbi mağlubiyetiyle ağır yara alan Jorge Jesus, bu maçta 4'lü savunmaya geçti. Fenerbahçe'de defans hattını Ferdi, Samet, Szalai ve Alioski oluşturdu.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Emre Mor, İsmail, Zajc, Rossi, Valencia, Serdar Dursun

TEPKİ GELDİ

Jorge Jesus'un sahaya sürdüğü kadro sosyal medyada hayli eleştiri aldı. Özellikle formda Arda'nın ilk 11'de olmaması tepki çekti.

İşte sosyal medyadaki yorumlar: