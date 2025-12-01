Tarafını belli etti! Batshuayi'nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe– Galatasaray derbisi yaklaşırken, rekabet yeşil sahalardan sosyal medyaya taşındı. Her iki takım taraftarları arasında büyük etkileşim yaratan bir paylaşım da Michy Batshuayi'den geldi.

BATSHUAYI'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan Frankfurt'a transfer olan Belçikalı golcü, Instagram hesabından lüks otomobilinin önünde çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. İlk bakışta sıradan görünen gönderi, kısa süre içinde derbi atmosferine damgasını vurdu.

PAYLAŞIMDAKİ "FB" DETAYI GÜNDEM OLDU

Taraftarların dikkatinden kaçmayan en önemli detay, aracın plakasında yer alan "FB" harfleri oldu. Bu ayrıntı özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Galatasaraylı futbolseverler, eski oyuncularının derbi günü böyle bir gönderi yapmasına anlam veremezken, Fenerbahçeli taraftarların bir kısmı paylaşımı olumlu yorumladı.

GÖNDERİ KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Batshuayi'nin paylaşımı, derbi öncesi sosyal medya gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Paylaşımın altına binlerce yorum yapılırken, fotoğrafın derbiye yönelik bir mesaj içerip içermediği tartışma konusu oldu.