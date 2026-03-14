Tanıyamayacaksınız! Vinicius Junior'ın yeni saç stilini görenler gülmekten yerinde duramıyor
Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Junior, yeni saç stiliyle gündeme geldi. Brezilyalı futbolcunun sosyal medya hesabından paylaştığı yeni saç stilini görenler gülmekten kendilerini alamadı. Sosyal medyada geniş yankı bulan bu paylaşım, birçok kişi tarafından eğlenceli yorumlarla karşılandı.
La Liga ekibi Real Madrid formasıyla fırtınalar estiren Vinicius Junior, sosyal medya hesabından yeni saç stilini takipçilerinin beğenisine sundu.
VINICIUS JUNIOR'DAN YENİ SAÇ STİLİ
Futbolculuk döneminde sürekli değişik tarzıyla bilinen yıldız oyuncu, bu kez hiç görmediğimiz bir modelle futbolseverlerin karşısına çıktı.
GÖRENLER GÜLMEDEN EDEMEDİ
Sosyal medyadan yeni stilini paylaşan Brezilyalı yıldıza futbolseverlerin esprili yorumları gecikmedi. Kullanıcılar, Brezilyalı oyuncunun stilini komik ve sıra dışı bulduklarını ifade ederken, bazı taraftarlar da kendisini Galatasaray'ın eski oyuncusu Wilfried Zaha'ya da benzettiğini dile getirdi.