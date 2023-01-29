Taner Taşkın: 'Oyuncularımın sahada vazgeçmemeleri önemliydi'

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, 3 puanla ayrıldıkları Tuzlaspor maçı sonrası, "Takım istekli ve arzuluydu. Oyuncularımın sahada vazgeçmemeleri benim için çok önemliydi" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-2'lik skorla yenerek son 4 maçında 12 puan topladı. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Maça iyi başladık. İlk devrede oyunun hakimiydik, rakibe pozisyon vermedik. Penaltı ve golle rakip soyunma odasına moralli girdi. İkinci gol sonrası moralimizi bozmadık, aynı şekilde istekli ve arzumuzu devam ettirdik. Rakibin 10 kişi kalması baskılı oyunumuza etkendi. Takım istekli ve arzuluydu. Özellikle temaslı oyunu çok istiyordum. Deplasmanda, kendi sahamızda gibi oynadık. Oyuncularımın sahada vazgeçmemeleri benim için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

"Karakterli bir oyun vardı"

İlerleyen haftalarda daha iyi bir Sakaryaspor izleteceklerine değinen Taşkın, "Burada olmamı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Allah mahcup etmesin inşallah. Taraftarın ve şehrin istekli olması omuzlarımdaki yükü arttırıyor. Maçta risk almamız gerektiği yerde korkmam. Allah bugün de maçı çevirmemizi nasip etti. 2 gol yememize rağmen, rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Karakterli ve sağlam bir oyun vardı. Daha derli toplu olmamız gerekiyor, bu da bir süreç. Oyuncularım güzel bir reaksiyon verdi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL