Aston Villa'dan Beşiktaş'a Abraham için "tarihi" bonservis bedeli

Beşiktaş, Tammy Abraham'ı 21 milyon avro karşılığında Aston Villa'ya transfer ederek tarihindeki en yüksek ikinci bonservis gelirini elde etti. Abraham, Türkiye'deki kısa kariyerinde 13 gol atmıştı.

Beşiktaş'ın Aston Villa'ya bonservisini sattığı İngiliz golcü Tammy Abraham, siyah-beyazlıların en yüksek fiyata gönderdiği kulüp tarihinde ikinci futbolcu oldu.

Beşiktaş, Abraham'ın bonservisini 21 milyon avro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya sattı.

Tecrübeli santrfor, bu transfer bedeliyle 2018 yılında 22 milyon avro bonservis bedeliyle bir başka İngiliz ekibi Everton'a imza atan Cenk Tosun'u takip etti.

Rus ekibi Spartak Moskova'ya sezon başında 20,7 milyon avroya transferi gerçekleşen Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ise siyah-beyazlıların en yüksek bonservis rakamını aldığı üçüncü oyuncu konumuna geldi.

Abraham'ın Türkiye macerası yaklaşık 7 ay sürdü

Tammy Abraham'ın siyah-beyazlı ekipteki macerası yaklaşık 7 ay devam etti.

İstanbul'a 1 Temmuz 2025'te gelen İngiliz golcü, siyah-beyazlı kulüpte kısa sürede iz bıraktı.

İtalyan temsilcisi Roma'dan sezon başında bonservisi satın alma opsiyonuyla kiralanan Abraham, siyah-beyazlılarda tüm kulvarda 26 maça çıkarken 13 gol atma sevinci yaşadı.

Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'a maliyeti Roma'dan kiralama ücreti ve bonservis bedeli dahil 15 milyon avroya ulaştı.

Beşiktaş'ın bu sezonki geliri

Siyah-beyazlı kulüp, bu sezon takımdan gönderdiği futbolculardan önemli bonservis geliri elde etti.

Beşiktaş, bu sezon Tammy Abraham'dan 21, Gedson Fernandes'den 20,7 ve Demir Ege Tıknaz'dan 7 milyon avro olmak üzere 48,7 milyon avro kazandı.

Siyah-beyazlılar sezon başında bonservisleri farklı takımlara kiralanan Moatasem Al-Musrati'den 2 ve Ernest Muçi'den ise 1 milyon avro kazanç sağladı.

Açıklanan bedellere göre Beşiktaş'ın bu sezon futbolcuların "gidişinden" elde ettiği 51,7 milyon avroluk geliri dikkati çekti.

En yüksek bedelle satılan 6. futbolcu

Tammy Abraham, Aston Villa'ya transferiyle Türkiye'de en yüksek bonservis bedeliyle satılan 6. oyuncu konumuna geldi.

Galatasaray, Fransız sağ bek Sacha Boey'i, Fenerbahçe ise sol bek Ferdi Kadıoğlu'nu 30'ar milyon avro bonservis bedeliyle takımdan göndererek Türkiye'de bonservis rekoru kırmıştı.

Uğurcan Çakır, sezon başında 27,5 milyon avroluk bonservis bedeliyle iki transferi takip ederken Cenk Tosun ile Yusuf Akçiçek, 22'şer milyon avroluk transferleriyle Türkiye'de en yüksek bedelle satılan oyuncular olarak 4. sırayı paylaştı.

Tammy Abraham ise 21 milyon avroluk bonservis ücretiyle Aston Villa'ya imza attı ve listede 6. sırada kendine yer buldu.

Türkiye'de en yüksek bedelle satılan ilk 10 futbolcu şöyle:

FutbolcuTakımıTransfer olduğu takımBedeli (Avro)
Sacha BoeyGalatasarayBayern Münih30 milyon
Ferdi KadıoğluFenerbahçeBrighton30 milyon
Uğurcan ÇakırTrabzonsporGalatasaray27,5 milyon
Cenk TosunBeşiktaşEverton22 milyon
Yusuf AkçiçekFenerbahçeAl Hilal22 milyon
Tammy AbrahamBeşiktaşAston Villa21 milyon
Gedson FernandesBeşiktaşSpartak Moskova20,7 milyon
Arda GülerFenerbahçeReal Madrid20 milyon
Kim Min-jaeFenerbahçeNapoli18,050 milyon
Vedat MuriqiFenerbahçeLazio17,5 milyon
Not: Söz konusu bonservis bedellerine bonuslar dahil değildir.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
