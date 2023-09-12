Lamine Yamal tarihe geçti! İspanya, Güney Kıbrıs ağlarına tam yarım düzine gol bıraktı
EURO 2024 Elemeleri A Grubu'nda İspanya, evinde Güney Kıbrıs'ı 6-0 yendi. İspanya'da 16 yaşındaki Lamine Yamal, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve milli takım tarihinde ilk 11'de maça çıkan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.
EURO 2024 Elemeleri A Grubu karşılaşmasında İspanya, sahasında Güney Kıbrıs ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin kazananı 6-0'lık skorla İspanya oldu.
Maçta İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Gavi, 33. dakikada Mikel Merino, 70. dakikada Joselu, 73 ve 83. dakikalarda Ferran Torres ile 77. dakikada Alejandro Baena keydetti.
İspanya'da 16 yaşındaki Lamine Yamal, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve milli takım tarihinde ilk 11'de maça çıkan en genç futbolcu oldu.
Bu sonucun ardından İspanya, grupta 9 puana yükseldi. Güney Kıbrıs'ın grupta puanı bulunmuyor. İspanya, gruptaki bir sonraki maçında İskoçya ile karşılaşacak. Güney Kıbrıs sahasında Norveç'i ağırlayacak.