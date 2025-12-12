Haberler

Tam 52 gol atıldı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe, Brann deplasmanında 4-0'lık galibiyetle şov yaparak puanını 11'e yükseltti ve sıralamada 12. basamağa yerleşti. Roma ve Porto da deplasmanda aldıkları galibiyetlerle üst tur yolunda iddialarını sürdürdüler. Avrupa genelinde oynanan maçlar sonucunda birçok ekip, son haftalar öncesi kritik puanlar topladı. İşte gecenin sonuçları...

  • UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç'te Brann'ı 4-0 mağlup etti.
  • UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Roma, Celtic'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.
  • UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında oynanan 18 maçta toplam 52 gol atıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son düzlüğüne girilirken 6. hafta maçları geride kaldı. Avrupa'nın farklı şehirlerinde oynanan karşılaşmalar büyük heyecana sahne olurken, temsilcimiz Fenerbahçe Norveç deplasmanında aldığı farklı galibiyetle haftaya damga vurdu.

FENERBAHÇE NORVEÇ'TE GÜÇ GÖSTERİSİ YAPTI

Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Baştan sona oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 11'e yükseltti ve sıralamada 12. basamağa yerleşti. Alınan galibiyet, son 16 hedefi doğrultusunda Fenerbahçe'ye önemli bir avantaj sağladı.

ROMA'DAN CELTIC DEPLASMANINDA NET GALİBİYET

Milli futbolcu Zeki Çelik'in 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Roma, Celtic'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Zeki Çelik, ikinci golün asistini yaparak gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Bu sonuçla Roma, üst tura kalma yarışında iddiasını sürdürdü.

PORTE, MİDTJYLLAND VE DİĞER CEPHELERDE KRİTİK SONUÇLAR

Porto sahasında Malmö'yü 2-1 mağlup ederken, milli futbolcu Deniz Gül 58. dakikada oyuna dahil oldu. Danimarka temsilcisi Midtjylland ise Genk'i 1-0 yenerek zirvedeki konumunu korudu. Avrupa genelinde oynanan maçlarda birçok ekip son haftalar öncesi kritik puanlar topladı.

GECENİN MAÇLARI VE SKORLARI

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. haftada Brann ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 0-4 sonuçlanırken, Porto Malmö'yü 2-1, Olimpik Lyon Go Ahead Eagles'ı 2-1, Roma Celtic'i 3-0 mağlup etti. Aston Villa Basel deplasmanında 2-1 kazandı, Freiburg Salzburg'u 1-0 yendi. FCSB ile Feyenoord arasındaki gol düellosu 4-3 sonuçlandı. Bologna, Celta Vigo deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerken Panathinaikos ile Viktoria Plzen golsüz berabere kaldı. Dinamo Zagreb Real Betis'e 3-1, Ferencvaros Rangers'a 2-1, Young Boys Lille'e 1-0 mağlup oldu. Midtjylland Genk'i 1-0 yenerken, Ludogorets ile PAOK 3-3 berabere kaldı. Kızılyıldız Sturm Graz deplasmanında 1-0 kazandı, Braga Nice'i 1-0 geçti. Stuttgart Maccabi Tel Aviv'i 4-1, Nottingham Forest ise Utrecht'i 2-1 mağlup etti.

SON 16 YOLUNDA HEYECAN ARTIYOR

Grup aşamasının bitimine yaklaşılırken Avrupa Ligi'nde rekabet her geçen hafta daha da kızışıyor. Alınan sonuçlar, son 16 biletleri için hesapları yeniden şekillendirirken Fenerbahçe'nin form grafiği Türk futbolseverleri umutlandırdı.

İşte gecenin sonuçları;

  • Brann (Norveç) - Fenerbahçe: 0-4
  • Porto (Portekiz) - Malmö (İsveç): 2-1
  • Olimpik Lyon (Fransa) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 2-1
  • Celtic (İskoçya) - Roma (İtalya): 0-3
  • Basel (İsviçre) - Aston Villa (İngiltere): 1-2
  • Freiburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 1-0
  • FCSB (Romanya) - Feyenoord (Hollanda): 4-3
  • Celta Vigo (İspanya) - Bologna (İtalya): 1-2
  • Panathinaikos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-0
  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Real Betis (İspanya): 1-3
  • Ferencvaros (Macaristan) - Rangers (İskoçya): 2-1
  • Young Boys (İsviçre) - Lille (Fransa): 1-0
  • Midtjylland (Danimarka) - Genk (Belçika): 1-0
  • Ludogorets (Bulgaristan) - PAOK (Yunanistan): 3-3
  • Sturm Graz (Avusturya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1
  • Nice (Fransa) - Braga (Portekiz): 0-1
  • Stuttgart (Almanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 4-1
  • Utrecht (Hollanda) - Nottingham Forest (İngiltere): 1-2
500

