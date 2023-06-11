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4 takım gönderiyoruz! İşte Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimiz

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazanması sonrası gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlar belli oldu. Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlarken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

Lig ikincisi Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası 2023-24 sezonunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar da belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray ve Konferans Ligi'ndeki Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor gruplara kalabilmek için 3 tur atlamak zorunda.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'in şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

Tam 4 takım gönderiyoruz! İşte gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimiz

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR KONFERANS LİGİ'NE

Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, lig 3'üncüsü Beşiktaş, ve lig 4'üncüsü Adana Demirspor, Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

Tam 4 takım gönderiyoruz! İşte gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimiz

İşte gelecek sezon Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımlar;

UEFA Şampiyonlar Ligi

  • Galatasaray

UEFA Avrupa Konferans Ligi

  • Fenerbahçe
  • Beşiktaş
  • Adana Demirspor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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