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Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Tartışmalara son noktayı menajeri koydu

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Son zamanlarda Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları ortaya atılan Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Türkiye'den herhangi bir girişim olmadığını ve oyuncunun Al Nassr'da kalacağını belirtti. Leite, Talisca'nın sözleşmesinin 2026 Haziran'ında biteceğini ve oyuncunun Arabistan'da oynamaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Anderson Talisca'nın ismi, her transfer dönemi öncesi gündemi meşgul ediyor. Son dönemde Fenerbahçe'ye geleceği haberleri kulaktan kulağa yayılmaya başladı.

"TÜRKİYE'DEN HERHANGİ BİR GİRİŞİM YOK"

Sabah'ta yer alan habere göre, Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Türkiye'den herhangi bir girişim olmadığını ve 30 yaşındaki 10 numaranın, Al Nassr'da kalacağını belirtti. Menajer, "Sözleşmemiz 2026'nın Haziran ayında bitecek. Kendisi Arabistan'da oynamaktan mutlu. Kulübünden 12 milyon Euro kazanıyor. Şu aşamada Talisca'nın ayrılma ihtimali yok" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Al Nassr'da 100 maçta 74 gol ve 10 asistlik performans gösteren Talisca, ülkemizde Beşiktaş formasıyla büyük izler bırakmıştı. Sambacı, siyah-beyazlı takımda 80 maçta 37 gol atıp 14 asist yaparken, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Tartışmalara son noktayı menajeri koydu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmre Yagcioglu:

bunun dini amanı para bırakır mı orayı

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