Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
Son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan ve Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Talisca, Al-Nassr amblemi olan bir fotoğrafı "Sonuna kadar seninle" notuyla paylaştı.
Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" diyerek Talisca ismini gündeme getirmesiyle birlikte transfer dedikoduları artarken, Brezilyalı futbolcudan geleceğiyle ilgili paylaşım geldi.
"SONUNA KADAR SENİNLE"
Anderson Talisca, Al-Nassr amblemini gösterdiği bir fotoğrafı paylaştı ve "Sonuna kadar seninle" notunu düştü. Anderson Talisca, nisan ayında Al-Nassr ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.
29 GOLE KATKI VERDİ
Futbolculuğuyla adından söz ettiren ve bu sezon Al-Nassr'da toplam 25 maça çıkan Brezilyalı yıldız 25 gol 4 asistlik performans sergiledi.
İşte o paylaşım;