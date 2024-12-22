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Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık

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Fenerbahçe, uzun süredir transfer etmek istediği ve kiralamak için kulübü Al Nassr ile prensip anlaşmaya vardığı Anderson Talisca'yı da yıllık ücretinde indirim yapmaya ikna etti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın 12 milyon euro olan maaşını 10 milyon euro seviyelerine çekmeyi başardı. Kanarya, detayların konuşulmasının ardından dev transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin uzun süredir yoğun mesai harcadığı Anderson Talisca transferinde sarı-lacivertlilerin lehine çok önemli bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TALISCA'YI İKNA ETTİ

Al Nassr Kulübü ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden prensipte anlaşan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız ile de sıkı bir pazarlık halindeydi. Yıllık 12 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuyu indirime ikna etmeye çalışan Fenerbahçe cephesi, hedefine ulaştı.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR, MAAŞINDA İNDİRİM YAPTI

Türkiye'ye gelmeyi isteyen Anderson Talisca'nın 12 milyon euro olan maaşını 10 milyon euro seviyesine düşürdüğü ve detaylar üzerinde konuşulduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, son pürüzlerin aşılmasının ardından Talisca'yı resmi olarak duyurarak renklerine bağlayacak.

TALISCA'NIN SEZON PERFORMANSI

Anderson Talisca, Al Nassr formasıyla bu sezon 18 maça çıktı ve 1393 dakika sahada kaldı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol attı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Ülger:

İki yıldır talisca türküsü çalıyorlar. Ne kadar abarttınız be.. Sanırsın adam süper bir oyuncu. 38 yaşındaki Mertensin bile anca getir götürünü yapar.

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