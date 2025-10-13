Haberler

Milli takım kampından izinsiz ayrılan Berke'ye büyük şok

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Milli takım kampından izinsiz ayrılan Berke'ye büyük şok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım'ın Bulgaristan'ı 6-1 mağlup ettiği maçın ardından genç kaleci Berke Özer'in kamptan ayrılması büyük bir krize dönüştü. Türkiye Futbol Federasyonu, oyuncunun izinsiz ayrıldığını duyururken, Berke Özer yaptığı açıklamada "izin dahilinde ayrıldım" dedi. Olayın ardından Özer'e 1 yıla kadar men cezası verilme ihtimali gündeme geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım aday kadrosunda yer alan kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını açıkladı.

Federasyon açıklamasında, "Milli Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz temel ilkelerimizdir" ifadeleri yer aldı.

TFF, bu davranışın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Berke Özer'in bir daha A Milli Takım'a çağrılmayacağını belirtti.

BERKE ÖZER'DEN YANIT: "İZİN ALARAK AYRILDIM"

TFF'nin açıklamasının ardından genç kaleci Berke Özer, Instagram hesabından detaylı bir açıklama yaptı. Oyuncu, kamptan ayrılmadan önce teknik ekibe bilgi verdiğini ve kararın bilgileri dahilinde alındığını söyledi.

Özer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı teknik ekiple paylaşmıştım. Maç kadrosunda yer almayacaksam süreci tedaviyle geçirmemin daha doğru olacağını söyledim. Ancak çağrılınca her zamanki gibi gururla kampa katıldım. Maç kadrosunu görünce yapılan konuşmaların anlamını yitirdiğini hissettim. Takımın moralini etkilememek için maç sonrası teknik ekiple konuştum ve 'izin dahilinde' kamptan ayrıldım."

1 YIL MEN CEZASI İHTİMALİ

Berke Özer'in durumu şimdi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) gündeminde. Futbol Disiplin Talimatı'na göre, "Haklı bir sebep olmaksızın milli müsabakalara katılmayan veya kampı terk eden futbolcular, 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası" alabiliyor.

Berke Özer'in sevk edilmesi halinde, ceza alması durumunda FIFA'nın da sürece dahil olacağı ve kararın uluslararası boyuta taşınabileceği ifade ediliyor.

KARAR NE OLACAK?

TFF'nin sert açıklaması ve Berke Özer'in savunmasının ardından gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararına çevrildi. Olası bir men cezası durumunda, hem milli forma hem de kulüp kariyeri açısından Berke Özer'i zorlu bir süreç bekliyor.

TALİMAT NE DİYOR?

Berke Özer'in Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinden PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor. İlgili maddede "Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Meclis'e sunuldu! Bebeklere ücretsiz özel sağlık hizmeti geliyor

Meclis'e sunuldu! Tüm bebekler için artık ücretsiz olacak
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıEnes:

Berk sen böyle değildin lille gittin 2 penaltı kurtardın kendinde bir ego oluştu. Milli takıma cagrilirsin oynarsın oynamasın teknik ekibin insifiyatindedir. Savaş esnasında nöbet kulübesine terk etmeye benziyor bu olay . Umarım ceza alirsin

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSuat:

Sende ammada abartmışsın. Savaş alanında nöbet kulübesi bırakmamış adam. Askere bile almamışlar senin mantıkla. Zamanında bunu ısınma anında Türk taraftarların protestosu sonucu 1nci kaleci olarak maç öncesi sahayı terk eden Volkan Demirel’di . O nöbeti terk etmiş gibi olabilir. 18 e almadığın yani askere almadığın adamı nöbeti bıraktı diye suçlayamazsın.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Yalan olduğu besbelli, Milli takım kampında sağlık ekibi var orada tedavini olursun burnun büyüdü o burunun biraz yere sürülmesi lazım. Milli takım kadrosu 30 kişi 18 i maç kadrosuna alınır kadroya giremedim diye artistlik yaparsın bedelini ödersin milli takım forması forma kulüp formasına benzemez

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali batuk:

Kaleci yalan söylüyor gibi

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSpartakus:

Volkan da Kazakistan maçında sahadan kaçmıştı!?!?!?!?!?!?!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden yanıt

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden cevap
Lübnan, İsrail saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler'e acil şikayette bulunacak

İsrail'in başı dertte! Saldırdığı ülke harekete geçiyor
Takımın yıldızı pizzacı! 54 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası Elemeleri'nde tarih yazıyor

54 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası Elemeleri'nde tarih yazıyor
Meclis'e sunuldu! Bebeklere ücretsiz özel sağlık hizmeti geliyor

Meclis'e sunuldu! Tüm bebekler için artık ücretsiz olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.