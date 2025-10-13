Milli takım kampından izinsiz ayrılan Berke'ye büyük şok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım aday kadrosunda yer alan kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını açıkladı.

Federasyon açıklamasında, "Milli Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz temel ilkelerimizdir" ifadeleri yer aldı.

TFF, bu davranışın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Berke Özer'in bir daha A Milli Takım'a çağrılmayacağını belirtti.

BERKE ÖZER'DEN YANIT: "İZİN ALARAK AYRILDIM"

TFF'nin açıklamasının ardından genç kaleci Berke Özer, Instagram hesabından detaylı bir açıklama yaptı. Oyuncu, kamptan ayrılmadan önce teknik ekibe bilgi verdiğini ve kararın bilgileri dahilinde alındığını söyledi.

Özer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı teknik ekiple paylaşmıştım. Maç kadrosunda yer almayacaksam süreci tedaviyle geçirmemin daha doğru olacağını söyledim. Ancak çağrılınca her zamanki gibi gururla kampa katıldım. Maç kadrosunu görünce yapılan konuşmaların anlamını yitirdiğini hissettim. Takımın moralini etkilememek için maç sonrası teknik ekiple konuştum ve 'izin dahilinde' kamptan ayrıldım."

1 YIL MEN CEZASI İHTİMALİ

Berke Özer'in durumu şimdi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) gündeminde. Futbol Disiplin Talimatı'na göre, "Haklı bir sebep olmaksızın milli müsabakalara katılmayan veya kampı terk eden futbolcular, 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası" alabiliyor.

Berke Özer'in sevk edilmesi halinde, ceza alması durumunda FIFA'nın da sürece dahil olacağı ve kararın uluslararası boyuta taşınabileceği ifade ediliyor.

KARAR NE OLACAK?

TFF'nin sert açıklaması ve Berke Özer'in savunmasının ardından gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararına çevrildi. Olası bir men cezası durumunda, hem milli forma hem de kulüp kariyeri açısından Berke Özer'i zorlu bir süreç bekliyor.

TALİMAT NE DİYOR?

Berke Özer'in Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinden PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor. İlgili maddede "Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor.