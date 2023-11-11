Talasgücü Belediyespor, Karabük İdman Yurdu maçından 3 puanla ayrılmak istiyor

Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, sahasında oynayacağı Karabük İdman Yurdu maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 kez kazanabilen Talasgücü Belediyespor, galibiyetle çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, sahasında oynayacağı Karabük İdman Yurdu maçından 3 puanla ayrılmak istiyor.

Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta bulunan Talasgücü Belediyespor, sahasında bir kez daha kazanmak istiyor. Ligde onadığı 9 müsabakanın 3'ünü kazanan ve bu galibiyetleri sahasında elde eden sarı lacivertliler, Pazar günü sahasında oynayacağı Karabük İdman Yurdu maçını kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 kez kazanabilen Talasgücü Belediyespor, Gökhan Özbulut, Volkan Kaan Topal, Ali Cem Zorbay hakem üçlüsünün yöneteceği maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

9 puanı bulunan Talasgücü Belediyespor ile 4 puanı bulunan Karabük İdman Yurdu arasındaki maç, 12 Kasım Pazar günü saat 14.00'de oynanacak. - KAYSERİ