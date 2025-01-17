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Talas 75. Yıl Mühime Germirli Orta Okulu Futbolda İki Şampiyonluk Elde Etti

Talas 75. Yıl Mühime Germirli Orta Okulu Futbolda İki Şampiyonluk Elde Etti
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Talas 75. Yıl Mühime Germirli Orta Okulu, 2024-2025 Okul Sporları Küçükler Kız Futbol İl Birinciliği'nde şampiyon olurken, Yıldız Kızlar kategorisinde ise ikinci olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Okul, maçlar boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti ve başarılarının arkasında aile ve antrenör işbirliğinin yattığını belirtti.

Talas 75. Yıl Mühime Germirli Orta Okulu; 2024-2025 Okul Sporları Küçükler Kız Futbol İl Birinciliği'nde şampiyon olurken, Yıldız Kızlarda ise Kayseri ikincisi olarak Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Geçtiğimiz yıl yine Kayseri birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden ve final grubuna kadar yükselen Talas 75. Yıl Mühime Germirli Orta Okulu; bu yıl da şampiyonluğu kimseye bırakmadı. Küçük kızlarda toplam 12 maçta 32 gol atan başarılı okul, kalesinde tek bir gol görmeden namağlup şampiyon oldu. Aynı okul, Yıldız Kızlar İl Birinciliği'nde ise ikinci sırayı alarak Nisan ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Talas 75. Yıl Mühime Germirli Orta Okulu Beden eğitimi ve spor öğretmeni aynı zamanda futbol antrenörü Şafak Afan; 2024-2025 yılında da farklı galibiyetlerle şampiyonluklar yaşamaya devam ettiklerini dile getirdi. Şafak Afan, "Başarı ekip işidir parolasından yola çıkarak okul, aile ve antrenör üçgenini iyi kurduk. Bireysel antrenmanlar yaptık. Daha 2013-2014'lü olan kızlarımız saha içindeki dizilişlerden sistemden ve oyun analizinden haberdar ve bilinçli futbol oynamaya çalışan çocuklarımızdan oluşuyor. Çok emek verdik çok çalıştık. Yarıyıl tatilini bir fırsata çevirerek Türkiye Şampiyonası için iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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