Takımlarımız Avrupa'da yok! 20 maçta aldığımız galibiyet şaka gibi

Takımlarımız Avrupa'da yok! 20 maçta aldığımız galibiyet şaka gibi
Güncelleme:
Bu sezon Avrupa kupalarında Türk takımları istedikleri sonuçları elde edemedi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi. Temsilcilerimiz, Avrupa'da oynadıkları 20 maçta sadece 6 galibiyet alabildi. Geri kalan karşılaşmalarda 10 mağlubiyet yaşanırken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı.

Türk takımları bu sezon Avrupa kupalarında istediği sonuçları alamadı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başlamasının ardından Fenerbahçe de Avrupa Ligi'nde ilk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilince ortaya çarpıcı bir tablo çıktı.

DURUM İÇLER ACISI

Temsilcilerimiz Avrupa'da oynadıkları 20 maçta sadece 6 galibiyet alabildi. Geri kalan karşılaşmalarda 10 mağlubiyet yaşanırken 4 maç da beraberlikle sonuçlandı.

TAKIMLARIN AVRUPA KARNESİ

  • Fenerbahçe: 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet
  • Beşiktaş: 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet
  • Başakşehir : 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet
  • Samsunspor: 1 beraberlik, 1 mağlubiyet
  • Galatasaray: 1 mağlubiyet

SON 10 MAÇTA GALİBİYET YOK

Türk takımları Avrupa'da oynadıkları son 10 maçta da galibiyet yüzü görmedi. Bu süreçte alınan sonuçlar şöyle;

  • Fenerbahçe 0-0 Benfica
  • Lausanne 1-1 Beşiktaş
  • Panathinaikos 2-1 Samsunspor
  • Başakşehir 1-2 Craiova
  • Benfica 1-0 Fenerbahçe
  • Beşiktaş 0-1 Lausanne
  • Samsunspor 0-0 Panathinaikos
  • Craiova 3-1 Başakşehir
  • Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray
  • Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe

Ortaya çıkan bu tablo, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki kötü gidişatını bir kez daha gözler önüne serdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Şu üç takımın Yabancı futbolculara verdiği parayı 3 sene devlet yatırıma dönüştürse ülke ekonomisi kurtulur. Binlerce Rüzgar gülü dikilir kaç km kare GES kurulur. Ülkenin enerji açığı kapanır

bunun sorumlusu ttf türkiye içinde şike hakem kararı ile maç alıp veriyorlar paralar dönüyor takım önemli değil avrupada

