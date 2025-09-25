Takımlarımız Avrupa'da yok! 20 maçta aldığımız galibiyet şaka gibi
Bu sezon Avrupa kupalarında Türk takımları istedikleri sonuçları elde edemedi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi. Temsilcilerimiz, Avrupa'da oynadıkları 20 maçta sadece 6 galibiyet alabildi. Geri kalan karşılaşmalarda 10 mağlubiyet yaşanırken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı.
DURUM İÇLER ACISI
Temsilcilerimiz Avrupa'da oynadıkları 20 maçta sadece 6 galibiyet alabildi. Geri kalan karşılaşmalarda 10 mağlubiyet yaşanırken 4 maç da beraberlikle sonuçlandı.
TAKIMLARIN AVRUPA KARNESİ
- Fenerbahçe: 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet
- Beşiktaş: 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet
- Başakşehir : 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet
- Samsunspor: 1 beraberlik, 1 mağlubiyet
- Galatasaray: 1 mağlubiyet
SON 10 MAÇTA GALİBİYET YOK
Türk takımları Avrupa'da oynadıkları son 10 maçta da galibiyet yüzü görmedi. Bu süreçte alınan sonuçlar şöyle;
- Fenerbahçe 0-0 Benfica
- Lausanne 1-1 Beşiktaş
- Panathinaikos 2-1 Samsunspor
- Başakşehir 1-2 Craiova
- Benfica 1-0 Fenerbahçe
- Beşiktaş 0-1 Lausanne
- Samsunspor 0-0 Panathinaikos
- Craiova 3-1 Başakşehir
- Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray
- Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe
Ortaya çıkan bu tablo, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki kötü gidişatını bir kez daha gözler önüne serdi.