Takımlarımız Avrupa'da yok! 20 maçta aldığımız galibiyet şaka gibi

Türk takımları bu sezon Avrupa kupalarında istediği sonuçları alamadı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başlamasının ardından Fenerbahçe de Avrupa Ligi'nde ilk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilince ortaya çarpıcı bir tablo çıktı.

DURUM İÇLER ACISI

Temsilcilerimiz Avrupa'da oynadıkları 20 maçta sadece 6 galibiyet alabildi. Geri kalan karşılaşmalarda 10 mağlubiyet yaşanırken 4 maç da beraberlikle sonuçlandı.

TAKIMLARIN AVRUPA KARNESİ

Fenerbahçe: 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet

Beşiktaş: 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet

Başakşehir : 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet

Galatasaray: 1 mağlubiyet

SON 10 MAÇTA GALİBİYET YOK

Türk takımları Avrupa'da oynadıkları son 10 maçta da galibiyet yüzü görmedi. Bu süreçte alınan sonuçlar şöyle;

Fenerbahçe 0-0 Benfica

Lausanne 1-1 Beşiktaş

Panathinaikos 2-1 Samsunspor

Başakşehir 1-2 Craiova

Beşiktaş 0-1 Lausanne

Samsunspor 0-0 Panathinaikos

Craiova 3-1 Başakşehir

Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray

Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe

Ortaya çıkan bu tablo, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki kötü gidişatını bir kez daha gözler önüne serdi.