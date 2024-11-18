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Takım arkadaşına dediği laflardan sonra hayatının şokunu yaşadı

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İngiltere Futbol Federasyonu, Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur'a takım arkadaşı Heung-Min Son hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle 7 maçlık men cezası verdi.

İngiltere Futbol Federasyonu, Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur'a takım arkadaşı Heung-Min Son ile ilgili sözleri nedeniyle tarihi bir ceza verdi.

7 MAÇ CEZA ALDI

İngiltere Futbol Federasyonu, Uruguaylı futbolcuya takım arkadaşı Heung-Min Son ile ilgili söylediği sözler nedeniyle 7 maç men cezası ile birlikte 120 bin euro para ceazası verdi.

NE DEMİŞTİ?

Bentancur, ülkesinde katıldığı bir programda takım arkadaşı Son ile ilgilii, "Son ya da Son'un kuzenlerinden biri, Korelilerin hepsi birbirine benziyor" şeklinde bir söylemde bulunmuştu.

Takım arkadaşına dediği laflardan sonra hayatının şokunu yaşadı

Takım arkadaşına dediği laflardan sonra hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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