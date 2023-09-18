- Tahsin Tam: "Deplasmanda kazanıp, maalesef evimizde istediğimizi elde edemedik"

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam:

"Kusursuzluğu yakalamak zorundayız"

"Televizyon başında ve stada gelen insanlar sahada bir şeyler üretebilmesini bekliyor"

"Kadromda birbirine çok yakın performansta olan oyunculara sahibim"

İSTANBUL - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'da Teknik Direktör Tahsin Tam, taraftarlara güzel bir futbol izletmek istediklerini söyleyerek, "Deplasmanda kazanıp, maalesef evimizde istediğimizi elde edemedik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Çorum FK, oynadığı ilk 3 deplasman maçından da galip gelerek önemli bir başlangıç yaptı. Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam da takımın performansı ve hedeflerine ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Sözlerine ayakları yere sağlam basan bir takım ortaya çıkarıp, sıkıntısız bir sezon geçirmek istediklerini söyleyerek başlayan Tam, "Tüm çalışmalarımızı buna dönük yaptık. 4 hafta geçti, bu 4 haftada ortaya koyduğumuz oyun bence olumluydu. Son haftada da çok güçlü bir oyun oynayarak istediğimiz puanları alamadık maalesef ama oyuncularımın konsantrasyonu maçın başından sonuna kadar iyiydi. Gençlerbirliği maçını döndürebilmek için olağanüstü bir performans ortaya koydular, olağanüstü bir birliktelik ortaya koydular. Seyir zevkli üst seviyede bir maç olmuştu. Bu ortaya koyduğumuz oyun bize ciddi mesajlar verdi. Neler yapabileceğimizle ilgili olarak. Eğer saha disiplinini koruyup yüzde yüzümüzü vermeye devam edersek, o birlikteliği ortaya koyabilirsek, üst sıraları zorlayabilecek bir durum oraya çıkabilir. Play-off yarışının içerisine bizi sokabileceğini düşünüyorum. Futbol bir süreklilik oyunu. Biz ilk 4 maç üzerinden konuşuyoruz. Bu sürekliliği devam ettirip, kazanmalıyız. Hatalarımızı en aza indirgeyip, olumlu yönlerimizi daha da olumluya çevirip üstlerde yer alacak performans ortaya koymak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Deplasmanda kazanıp, maalesef evimizde istediğimizi elde edemedik"

Ligin 3. haftasında deplasmanda elde ettikleri 2-1'lik Göztepe galibiyetiyle alakalı Tam, "Tüm spor camiasının dikkatini çeken bir performans oldu. Deplasmanda kazanıp, maalesef evimizde istediğimizi elde edemedik. Oyuncularım, kendi sahamızda Giresun maçının ilk yarısı haricinde iyi bir performans ortaya koydu. Kazanabileceğimiz performanstı ama yakaladığımız fırsatları golle sonuçlandıramayınca istediğimizi elde edemedik. Tabii ki sürprizlere gebe bir ligiz. Bütün takımlar son transferlerini yaptılar ve takım içi adaptasyonu arttırmakla ilgili mücadele içerisindeler. Burada o birlikteliği geliştirerek götürebilen, safları sıkı tutan takımlar daha sağlıklı bir sezon geçirecektir diye düşünüyorum. Kırılganlık içerisinde asla olmamalıyız. Bizi ciddi bir şekilde destekleyen başkan ve yönetim kuruluna sahibiz. Dışarıdan destekleyen insanlara da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Bize saha içerisinde iyi bir konfor alanı sunmak için olağanüstü bir gayret ortaya koyuyorlar. Bizde onları mahcup etmemek, camiamızı ve seyircimizi mutlu edecek performans ortaya koymak için ciddi şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kusursuzluğu yakalamak zorundayız"

İlk 5 haftada deplasmanda oynanan 3 maçta 3 galibiyet elde edilmesini de değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Dikkat çeken bir performans oldu bu. Deplasmanda kazanabilmek çok kolay değil. Özellikle Göztepe maçı, çok güçlü seyirci topluluğu önünde o performansı ortaya koyup, galip gelmeyi başardık. Kötü performans olarak daha önce belirttiğim gibi sadece Giresunspor maçının ilk devresi var. İkinci devrede ise en az 6-7 net gol pozisyonumuz var, sonlandırmadığımız. Gençlerbirliği müsabakasında ise maçın başından sonuna kadar çok ciddi bir performans ortaya koyduk. Orada kaleci Ertuğrul'un iyi bir performansı vardı. 2003 doğumlu, Fenerbahçe'den aldıkları bir kaleci kardeşimiz, Türk futbolu adına da ciddi bir şekilde umut veren oyuncu arkadaşımız. Onun performansı bizim gollerle maçı bitirmemizin önüne engel teşkil etti. Futbolda bunlar oluyor ve biz de daha iyisini yapmak zorunda olduğumuzun farkına vardık. Kusursuzluğu yakalamak zorundayız. Futbolda 2 kere 2 dört etmiyor. Şans yanımızda değildi söylemine çok katılmıyor sadece mükemmelliği biraz daha geliştirmek gerekiyor. Ona dönükte çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"O olağanüstü bir performanstı bizim adımıza"

Geçtiğimiz sezon ligin 17. haftasında başlayıp, son haftaya kadar devam eden 21 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladıklarının hatırlatılması üzerine başarılı teknik adam, "Fizik kaliteye baktığınız zaman, 2. Lig'le arada seviyenin daha üstte olduğu bir lig. O olağanüstü bir performanstı bizim adımıza. Tabii ki o performans beni, oyuncularımı ve camiamızı çok mutlu etti. Çok kolay bir seri değil. Her zaman yakalanabilecek bir seri değil. Onu yakalayabilirsek çok mutlu oluruz" diye konuştu.

"Altyapı ile ilgili atımlarda olacak kulübümüz"

Çorum FK'nın altyapı çalışmalarından bahseden Tahsin Tam, "56 sene sonra 1. Lig'e çıkmış bir takımız. Burada daha yeniyiz. Başkanımız eski futbolcu, Türk futbolunda çeşitli takımlarda görev yapmış, Çorum FK'nın kaptanlığını yapmış bir futbolcu. Çorum sevdalısı bir insan. Çok yolun başındayız. Onlarla ilgili çok ciddi atılımlar içerisinde olmaya başladılar. Belediye Başkanı'ndan da o desteği alıp. Destek almadan bazı şeyleri başarabilmek çok kolay değil. Onla ilgili ciddi bir proje ortaya koyacaklar. Ben uzun yıllar Bursaspor altyapısında çalışmış bir teknik adamım. Altyapı uzun soluklu bir iştir. O taraftan birden olağanüstü çıkışlar beklemek orada emek veren insanlara haksızlık olur. Onlara da zaman ve sabır göstermek gerekiyor. Altyapı ile ilgili atımlarda olacak kulübümüz" şeklinde konuştu.

"Televizyon başında ve stada gelen insanlar sahada bir şeyler üretebilmesini bekliyor"

Çorum FK olarak hücum futboluyla, seyir zevkini ön planda tutan bir anlayışa sahip olduklarını aktaran Tam, "Çünkü futbol aynı zamanda gösteri ve bir şölendir. Televizyon başında ve stada gelen insanlar sahada bir şeyler üretebilmesini bekliyor. En doğal da hakları bunlar. Biz hücum futbolu oynamaya çalışıyoruz derken oyunun bölümleri var. Tabii ki gol yemeden de bitirebilmek. Takımı sıralamada istediğimiz yerde tutabilmek için ortaya dengeli bir performans koymak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı kuralıyla ilgili düşüncelerini de sözlerine ekleyen Tahsin Tam, "Dünya futbolcu kaynıyor. Yabancı da yerli de. Yabancı kuralına çok takılmıyorum ben. Önemli olan iyi yabancıların getirilmesidir. Türk futboluna ve oynadığı takıma değer katacak yabancıların getirmesi gerekiyor. Bununla ilgili daha organize araştırma yapılabilirdi. Doğaçlama hareket edilmemeli. Türkiye'de transferler genelde son anda yapılıyor. Fırsat oyuncuları aranıyor. Yıl içerisinde bir yatırım yapıp bu konularda uzmanlaşmış teknik adamlardan araştırma konusunda daha fazla verim alıp, onlara daha fazla öncelik verilmeli diye düşünüyorum. O zaman daha sağlıklı işleyebilir bu konular" cümlelerine yer verdi.

"Saha sonuçları iyi giderse uzun zaman beraber olup bu projeyi daha yukarıya taşımak isteriz"

Yönetimin ve kendisinin şu an Çorum FK Kulübü'nün futbol anlayışından çok memnun olduklarını belirten 54 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben de kulübüm de başkanımdan, camiamdan memnunum, onların da benden memnun olduğunun düşünüyorum. Bizim teknik adamların bir gerçeği var. Bunu saha sonuçları belirliyor. Saha sonuçları iyi giderse tabii uzun zaman beraber olup bu projeyi daha yukarıya taşımak isteriz. Söylediğim gibi bunu sahada göstereceğimiz performans ve sonuçlar belirleyici olacak" diye konuştu.

"Kadromda birbirine çok yakın performansta olan oyunculara sahibim"

Türkiye Kupası'na 4. Tur'dan başlayacak olan Çorum FK'nın öncelikli hedefinin lig olduğunu dile getiren Tahsin Tam, "Geniş bir kadroya sahibiz. Türkiye Kupası bizim için fazla süre veremediğimiz oyuncuları da kullanıp onları da hazır halde tutmak için açıkçası avantaj olacak. Kadromda birbirine çok yakın performans sahip oyunculara sahibim. Hepsine fırsat vermekte bazen zorlanıyorum. Onlara da o fırsatı vermek için önemli bir dönemeç olacak. Orada da nereye kadar gidebilirsek oraya kadar gitmeye çalışacağız" dedi.

Tahsin Tam, Samsunspor'dan transfer olan Ahmet Sağan'ın 1 hafta, 10 gün kadar sürecek bir rehabilitasyon süreci olduğunu, bir diğer yeni transfer Nalepa'nın ise hazır olarak takımla birlikte çalışmaya başladığını söyledi.