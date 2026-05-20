TÜRKİYE Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül, "Türk Devletleri Güreş Birliği'ni kurmak istiyoruz. Amacımız bu birliği kurarak Türk devletlerinin güreşini hep beraber büyütmek" dedi.

8'inci Etnospor Kültür Festivali kapsamında ilk kez düzenlenecek Uluslararası Güreş Kupası'nın lansmanı gerçekleştirildi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül öncülüğünde yapılan lansmana Türk devletlerinden güreş federasyonu temsilcileri ve sporcular katıldı.

Lansmanda konuşan Taha Akgül, Etnospor Kültür Festivali'nin Türk kültürünün yaşatılması ve genç nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye Güreş Federasyonu'nun festivalde ilk kez yer alacağını söyledi. Festivalin kültürel anlamına vurgu yapan Akgül, "Etnospor bizler için çok değerli ve anlamlı. Türkiye Güreş Federasyonu olarak ilk kez bu organizasyonda yer alacağız. Biz bu organizasyonu çok önemsiyoruz. Gençlerin kültürümüzü hissetmesi bakımından 8 yıldır yapılan bu festivale federasyon olarak ilk kez beraber ayak basmış olacağız. Dünya Etnospor Birliği Başkanımız Sayın Necmettin Bilal Erdoğan'a gidip projemizi anlattığımızda sağ olsunlar, kendileri çok beğendiler ve bizlerin bu festivali görmemize vesile oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Buraya gelen takımlarımız bizler için çok değerli. Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan hocalarımız, buradalar; genel sekreterlerimiz buradalar. İnşallah biz bu organizasyonda bundan sonra her zaman yer alacağız. Tarihte ilk kez açık havada uluslararası organizasyon yapılacak. Daha önce yöresel festivaller yapıldı ama uluslararası organizasyon ilk kez yapılacak. Takım maçı şeklinde olacak, üçerli gruplar halinde yapacağız. Yarın biraz yağış olma ihtimali var ama biz her şeye hazırlıklıyız. Her ihtimale karşı sizlerden rica edeceğiz; ufak bir yağmur çisileme durumu olabilir. Minderlerimiz şu anda koruma altına alındı ama devre aralarında, o 30 saniyelik kısımda biz minderleri de kurulayacağız. Oldu da diyelim yağmur devam etti, burada sizden o şekilde yine mücadele etmenizi özellikle istiyoruz. Özel şort ve tişört yaptırdık. Mayonun haricinde, Türk devletlerini temsil eden özel motiflerin kullanıldığı o şort ve tişörtte, inşallah orada mayonun dışında bir giysinin giyilmesi de buraya bence ayrı bir değer katacak. Güreş Türklerin ata sporu. Orta Asya'dan, Osmanlı'dan, atalarımız Anadolu'ya geldiklerinde güreş sporu Türklerin bir sanatıydı, bir savaş sanatıydı. Teknolojinin olmadığı geçmişte, kılıçlar yere düştüğünde direkt güreş başlıyordu savaş alanında. O yüzden ecdadımızın, atalarımızın yaptığı bu güreşi uluslararası arenada tanıtmak, büyütmek, reklamını yapmak da biz federasyonun görevi. Etnospor'a çok ciddi bir halk sirkülasyonu var. Yarın göreceksiniz zaten, çok ciddi bir rağbet var orada. Orası bir festival alanı. Orada ciddi bir halk topluluğu olacak. Gelen kişilere de bizim olimpik güreşi tanıtacağız. Çünkü çocuklarını güreşe göndermek isteyen aileler var. Yarın onlar oraya geldiğinde hediyelerini vereceğiz; tişörtler, şapkalar... Aileler çocuklarını güreşe göndersin istiyoruz. O yüzden bu festivali çok önemsiyoruz. İnşallah biz Türk Devletleri Güreş Birliği'ni kurmak istiyoruz. Amacımız bu birliği kurarak özellikle Türk devletlerinin güreşini hep beraber büyütmek. Gidip dışarıda kamp yapacağımıza tüm ülkelerimizi Türkiye'ye davet edip burada ağırlayalım, kamp yapalım, birbirimizle antrenman verelim. Hepimizde çok kaliteli sporcular var, kendimizi geliştirelim. Bu kendi sporumuz, bizim sporumuz, özümüzün sporu. O yüzden gidip dışarıdaki ülkelere antrenman vereceğimize kendimiz antrenman verelim" ifadelerini kullandı.

Lansmanda ayrıca yarın yapılacak müsabakaların formatını müsabaka hakemi ve uluslararası güreş başhakemi Mehmet Tuncel anlattı. Program, kura çekimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı