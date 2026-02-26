Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı

Ara transfer döneminde Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılarak Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli takımdaki günlerine dair dikkat çeken açıklamalara imza attı.

"MOURINHO OLMASA DAHA ERKEN AYRILABİLİRDİM''

Jose Mourinho ile çalışmaktan memnuniyetini dile getiren Szymanski, "Jose Mourinho olmasaydı, Fenerbahçe'den biraz daha erken ayrılabilirdim. Size güvenen bir teknik direktörün olması güzel bir şey, bunu saklamayacağım. Mourinho benim için öyle biriydi. Harika bir insan ve harika bir teknik direktör." dedi.

"BEKLEMEK ZORUNDA KALDIM"

Sözlerine devam eden 26 yaşındaki Polonyalı oyuncu, "Mourinho, transfer dönemi sona erdikten sonra ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de çok az oynadım, kendi pozisyonumda oynamadım ve beklemek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

"İHTİYACIM OLAN BUYDU"

Yeni takımı Rennes hakkında da konuşan yıldız isim, "Burası çok sakin bir şehir. Bulunduğum durumdan sonra tam olarak ihtiyacım olan şey buydu. Frankowski, Marcin Bulka ve Mateusz Wieteska ile bu transfer hakkında ne düşündüklerini konuştum. Mutluyum ve önümüzdeki dönemde formumun arttığını kanıtlayacağıma inanıyorum." sözlerini sarf etti.

RENNES PERFORMANSI

Rennes'te şu ana kadar 6 maçta sahaya çıkan Szymanski, by maçlarda atılan 2 golün asistini yapmayı başardı.