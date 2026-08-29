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Suwen Ligi'nde Neffes Kesen Açılış: 2-2

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- Haymanaspor: 2 - 1207 Antalyaspor: 2

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Haymanaspor ile 1207 Antalyaspor 2-2 berabere kaldı.

Haymana İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım, Rita Doku'nun kendi kalesine ve Lavin Anyango Achola'nın kaydettiği gollerle 2-0 önde tamamladı.

Antalya temsilcisi, ikinci yarıda Chinatsu Kaio ve Amanda Maria'nın attığı gollerle eşitliği sağladı.

Karşılaşma, karşılıklı gollerle 2-2 berabere sonuçlandı.

Kaynak: AA
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