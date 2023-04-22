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Suudi Arabistan'ı karıştıran Ronaldo'ya bir darbe de Elon Musk'tan! Mavi tiki kaybetti

Spor Haberleri

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun son olarak "Messi" tezahüratları karşısında kasıklarını tutması Suudi Arabistan'da büyük yankı uyandırmıştı. Portekizli yıldıza bir darbe de Elon Musk'tan geldi. Twitter CEO'su, Twitter Blue'ya abone olmayan onaylı hesaplarda bulunan mavi tiki kaldırdı. Twitter Blue'ya aboneliği bulunmayan Portekizli yıldız, böylece mavi tiki kaybetti ve hesabı sıradan bir kullanıcı ile eş değer oldu.

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, agresif tavırlarıyla son zamanlarda ülke gündeminde düşmüyor. Portekizli yıldız son olarak sosyal medyada yaşadığı olayla çok konuşuldu.

MAVİ TİKİ KAYBETTİ

Twitter CEO'su Elon Musk, platformda Twitter Blue'ya abone olmayan onaylı hesaplardan mavi tiki kaldırdı. Twitter Blue aboneliği bulunmayan Portekizli yıldız, böylece mavi tiki kaybetti ve hesabı sıradan bir kullanıcı ile eş değer oldu.

Suudi Arabistan'ı karıştıran Ronaldo'ya bir darbe de Elon Musk'tan! Mavi tiki kaybetti

HAREKETİ GÜNDEME OTURMUŞTU

Cristiano Ronaldo, son olarak kaybettikleri maç sonrası soyunma odasına giderken tribünlerden "Messi" tezahüratlarına maruz kalmıştı. Portekizli yıldızın bu tezahüratlar karşısında kasıklarını tutması ülkede gündem olmuştu.

Suudi Arabistan'ı karıştıran Ronaldo'ya bir darbe de Elon Musk'tan! Mavi tiki kaybetti

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Cristiano Ronaldo Elon Musk Spor Haberler

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