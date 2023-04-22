Suudi Arabistan'ı karıştıran Ronaldo'ya bir darbe de Elon Musk'tan! Mavi tiki kaybetti

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun son olarak "Messi" tezahüratları karşısında kasıklarını tutması Suudi Arabistan'da büyük yankı uyandırmıştı. Portekizli yıldıza bir darbe de Elon Musk'tan geldi. Twitter CEO'su, Twitter Blue'ya abone olmayan onaylı hesaplarda bulunan mavi tiki kaldırdı. Twitter Blue'ya aboneliği bulunmayan Portekizli yıldız, böylece mavi tiki kaybetti ve hesabı sıradan bir kullanıcı ile eş değer oldu.